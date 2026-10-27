Chris Brown recibió una condena de 8 meses de cárcel con suspensión de la pena por agresión violenta

El cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense Chris Brown recibió una condena de ocho meses de prisión con suspensión de la pena, evitando así el ingreso en la cárcel, por una agresión “violenta y no provocada” ocurrida en un club nocturno de Londres en 2023.

¿Qué le dijo el juez a Brown?

Antes de dictar sentencia, el juez Tony Baumgartner le advirtió a Brown:

“Tengo en cuenta su situación laboral y su consolidada trayectoria en la música. Su fama, su éxito comercial y su posición profesional no le otorgan derecho a un trato especial. La ley se aplica a todos por igual.”

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¿De qué se declaró culpable?

En julio, Brown se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por haber atacado a un productor musical golpeándolo en la cabeza con una botella de tequila.

Además, el Tribunal tuvo conocimiento de que atacó a la víctima, Abraham Diaw, en la discoteca Tape London en febrero de 2023.

¿De qué se le acusó?

Se acusó a Brown de golpear a la víctima dos veces en la cabeza con una botella de tequila.

“Continuaron con la agresión mientras la víctima intentaba huir por el local. La víctima recibió patadas mientras permanecía sentado en el suelo, sin posibilidad de defenderse”, señaló la Fiscalía de la Corona en un comunicado.

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Tras el ingreso de la víctima en un hospital con lesiones en la cabeza y las rodillas, se emitió una orden de detención contra Brown; sin embargo, para entonces ya había abandonado el Reino Unido.

¿Cuándo fue detenido?

Brown fue detenido en mayo de 2025 a su regreso al Reino Unido, por motivo de una actuación en Mánchester dentro de su gira mundial.

La expareja de Rihanna negó los cargos de agresión y lesiones corporales graves, así como el cargo por posesión de un arma ofensiva; posteriormente, dichos cargos fueron retirados.