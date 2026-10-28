Jennifer Lopez anunció el lanzamiento de un nuevo sencillo: ¿Cómo se llama y cuándo se estrenará?

La cantautora, actriz, bailarina y empresaria estadounidense Jennifer Lopez anunció el lanzamiento de un nuevo sencillo.

¿Cuándo se lanzará?

Su nueva canción “Proof of Love” se incluirá como tema adicional en la primera edición en vinilo de su álbum de 2011 “Love?”, que saldrá en noviembre.

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¿Sobre qué trata?

“Es una canción realmente hermosa sobre este tipo de dualidad. Es un tema bailable y alegre, y estas son las cosas que sirven como prueba de amor. Una de ellas es el dolor y el duelo cuando alguien se va. Sientes dolor y duelo; eso es, en realidad, una prueba de amor”, dijo Lopez.

“Quería convertir eso en algo alegre. Quería que fuera una señal, en lugar de algo devastador”, agregó.

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“Love?”

“Love?” fue el séptimo álbum de estudio de Lopez, que incluía el éxito “On the Floor” con Pitbull, así como “I’m Into You” con Lil Wayne y “Papi”.

La reedición de “Love?” coincide con el estreno de “The JLo Show: Live in Vegas”, la nueva película de conciertos de Lopez que se emitirá la noche de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.