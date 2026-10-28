Danny Masterson, actor de “That ’70s Show”, perdió la apelación contra su condena por violación

Un tribunal de apelaciones rechazó el recurso presentado por el actor estadounidense Danny Masterson contra su condena de 2023 por cargos de violación, ratificando así el veredicto y su sentencia de 30 años de prisión.

¿Por qué fue rechazado?

En una resolución de 89 páginas, un tribunal compuesto por tres jueces desestimó uno a uno los argumentos de Masterson, incluido el alegato de que el juez del caso estaba predispuesto en contra de la Cienciología.

¿De qué fue declarado culpable?

Masterson, conocido por su papel en la serie “That ’70s Show”, fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su residencia en Hollywood Hills en 2003.

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El jurado no logró llegar a un veredicto debido a un tercer cargo, relacionado con una antigua novia que afirmó haber sido también víctima de una violación en 2001.

¿Qué argumentaron sus abogados en la apelación?

En la apelación, sus abogados argumentaron que la jueza Charlaine Olmedo hizo una serie de comentarios y emitió resoluciones adversas sobre la Cienciología que, en conjunto, vulneraron sus derechos consagrados en la Primera Enmienda.

¿Qué determinó el tribunal?

Sin embargo, el tribunal determinó que las declaraciones de la jueza no mostraban “ninguna animadversión ni alejamiento de la neutralidad con respecto a la Cienciología”.

Olmedo permitió que una exmiembro de la Cienciología testificara en el juicio en calidad de perita sobre las creencias y prácticas de dicha fe.

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¿Y la fiscalía?

La fiscalía sostuvo que las víctimas, quienes pertenecían a la iglesia pero posteriormente la abandonaron, tardaron en denunciar los incidentes o en calificarlos como violación debido al temor a represalias por infringir una norma de la Cienciología que prohíbe acudir a la policía.

¿Qué dijeron los abogados de Masterson?

Los abogados de Masterson presentaron objeciones y argumentaron, en la apelación, que el tribunal había intervenido indebidamente en la interpretación de la doctrina de la iglesia.

Los abogados de apelación de Masterson declararon que recurrirán ante la Corte Suprema de California y, al mismo tiempo, presentarán una petición de “habeas corpus” por separado.