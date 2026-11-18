No se quedó callado el presidente Abelardo De La Espriella, ante el juez de control de garantías de Antioquia quien ordenó compulsar copias contra el mandatario, tras la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias ‘Primo Gay’, presunto cabecilla del Clan del Golfo.

El juez busca que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes examine la conducta del mandatario al encarar y exhibir públicamente al detenido cuando lo trasladaron a Montería, pues al encararlo lo calificó como una ”porquería".

Ante la orden del juez de compulsar copias contra el presidente Abelardo De La Espriella tras la captura de alias ‘Primo Gay’, el mandatario aseguró en que “nunca se han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos”.

El mandatario reiteró en que las capturas y los operativos continuarán.

¿Qué pasó durante la captura de ‘Primo Gay’?

El mandatario grabó un video, en el que encara a ‘Primo Gay’ y además de tratarlo de “porquería”, lo señaló de ser el responsable del asesinato de 13 policías y del secuestro, tortura y homicidio del periodista Mateo.