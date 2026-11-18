Un nuevo acto de denuncia se presenta contra el presidente Abelardo De la Espriella con autoría de la oposición. Se trata de una querella en la que el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro acudió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, por presuntas vulneraciones de derechos.

Además, el congresista, dentro del documento, también solicita un seguimiento internacional a situaciones que, según Toro, comprometen garantías de los colombianos.

El escrito, firmado por cerca de 60 parlamentarios, alerta sobre los bombardeos de la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare, Norte de Santander y Arauca en donde había presencia de menores de edad.

Por otro lado, la denuncia también pide una veeduría e investigación sobre como el presidente ha llevado a cabo la reconstrucción y ayuda a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto que afrontó gran parte del país.

“Tenemos preocupación en el manejo de los recursos para la atención de los damnificados durante el terremoto y también la persecución a la protesta social. La guerra y la defensa del Estado no es una carta en blanco contra los derechos humanos”, dijo el representante Toro.

Por último, el acto busca que el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas haga un seguimiento a las situaciones expuestas y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

La solicitud también exige al Gobierno investigaciones independientes, reparación para las víctimas y garantías de no repetición.