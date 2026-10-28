Operación KRATOS en Bogotá: 172 capturados y 114 allanamientos en el centro de la ciudad

172 capturas, 114 allanamientos y la recuperación de una moto robada, fue el balance que entregó el presidente Abelardo De La Espriella sobre el operativo contra el crimen organizado que realizaron en la madrugada de este miércoles en el centro de Bogotá, especialmente en los barrios Santa Fe y San Bernardo.

Se trató de la Operación KRATOS, que lideró el presidente De La Espriella y lo acompañó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como Uniformados de todas las especialidades de la Policía y del Ejército Nacional.

Según el mandatario, el operativo permitió también la incautación de 11 armas de fuego, 3 granadas, una motocicleta y droga entre tusi, marihuana, cocaína y bazuco.

De La Espriella encaró a delincuentes

Dos capturas particulares dejó este operativo que comenzaron sobre la 1:15 de la madrugada: alias “Picolinni”, acusado de desintegrar en ácido a unas personas provenientes de San Andrés y de cortarle la mano a una mujer, tras ser el líder de la banda “Los Ingenieros” de la localidad de Usme.

Y alias “Mailo“, quien lanzó una granada, en el pasado mes de enero, a un señor que trabaja como vendedor ambulante en medio de un caso de extorsión en la localidad de Santa Fe.

A los dos delincuente, el presidente los encaró y les dio la bienvenida al fin de su portuario criminal.

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