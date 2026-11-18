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El funcionario LGBT al que quieren enviar a la embajada de Senegal, donde es delito ser homosexual

Caracol Radio conoció que varios funcionarios de la misión diplomática de Colombia en Venezuela han sido reubicados por el gobierno de Abelardo de la Espriella en otros destinos, entre ellos, las embajadas de Senegal, Kenia y Etiopía.

Los movimientos incluyen a funcionarios de los consulados de Puerto Ayacucho, Barquisimeto y Guasdualito. Se trata de segundos secretarios con funciones consulares.

Ahora, hay un caso particular que genera preocupación: el de Yoynel Jesús Moya, funcionario encargado de las funciones consulares en Guasdualito, quien es abiertamente homosexual y tiene una relación de pareja desde hace cuatro años.

¿Cuál es el problema? Ya existe una resolución que ordena su traslado a la Embajada de Colombia en Senegal, país donde las relaciones homosexuales son delito: están penalizadas y existe persecución y discriminación social contra la población LGBTIQ+.

Hasta ahora, según las fuentes consultadas, no hay claridad sobre los protocolos ni las medidas de seguridad que se adoptarían para proteger al funcionario.

De hecho, en marzo de 2026, el Parlamento de Senegal aprobó una reforma para endurecer las penas contra la homosexualidad, en el artículo 319 del Código Penal.

Según el artículo 319, “constituye un acto contra natura todo acto sexual o de carácter sexual entre dos personas del mismo sexo (...) será sancionado con una pena de prisión de 5 a 10 años y una multa de 2′000.000 a 10′000.000 de francos franceses".

Ahora, no es la única preocupación. También advierten que Moya no habla francés, que no cumpliría los requisitos suficientes para asumir las funciones en ese destino y que tampoco le han informado si la Cancillería cubrirá los gastos de su mudanza.

El funcionario debe presentarse en Senegal el próximo 25 de diciembre.

Algunos de los trabajadores afectados consideran que estos movimientos podrían ser, abro comillas, “retaliaciones”, contra funcionarios que vienen de la administración del gobierno Petro y que no presentaron su renuncia.

Este medio consultó a la Cancillería sobre estos traslados y la respuesta es que se realizaron por “necesidades del servicio y para cubrir los lugares donde se requería personal”. Frente a la orientación sexual del funcionario, señalaron que la entidad no tiene por qué conocer esa información y que no le pregunta a sus trabajadores sobre ese aspecto.

Escuche la entrevista completa aquí: