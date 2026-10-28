Demanda ante el Consejo de Estado busca quitarle la curul al senador Enrique Gómez

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, radicó este martes 27 de octubre ante el Consejo de Estado una solicitud de pérdida de investidura contra su colega Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Ávila sostiene que Gómez presentó proposiciones durante el primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, en las Comisiones Económicas Conjuntas, y que esas proposiciones fueron aprobadas. Más adelante, en la plenaria del Senado, Gómez se declaró impedido para votar el mismo proyecto por ser hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien radicó y defendió el presupuesto ante el Congreso.

Las proposiciones en cuestión son la 409 y la 410. Con ellas se recortaron 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ser trasladados a las justicia ordinaria.

Al radicar la demanda, Ávila aseguró que esas proposiciones fueron aprobadas por las Comisiones Económicas en primer debate pese a que luego se declarara el impedimento en plenaria.

Los argumentos de la demanda

Para Ávila, la causa del impedimento no surgió entre el primer y el segundo debate. Cuando sesionaron las comisiones conjuntas, Miguel Gómez ya era ministro de Hacienda y ya defendía el proyecto, que era el mismo que después llegó a la plenaria. Por eso, según el demandante, Gómez también debió declararse impedido en el debate de comisiones conjuntas.

La demanda invoca el artículo 182 de la Constitución. Ese artículo obliga a los congresistas a informar a su cámara las situaciones de carácter moral o económico que les impidan participar en el trámite de un proyecto. La violación del régimen de conflicto de intereses es, según el artículo 183, una de las causales de pérdida de investidura.

Este es el documento:

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Lo que viene

El Consejo de Estado tiene 20 días hábiles para fallar, contados desde que el caso se asigne formalmente. Según la Ley 1881 de 2018, para decretar la pérdida de investidura no basta con probar el hecho: también debe demostrarse que el congresista actuó con dolo o culpa grave.

El debate jurídico girará previsiblemente en torno a la Ley 2003 de 2019. Esa ley define el conflicto de intereses como un beneficio particular, actual y directo para el congresista o sus parientes, y el parentesco entre hermanos está dentro del segundo grado que contempla la norma. La discusión será si la relación con el ministro que impulsa el proyecto configura ese beneficio o si, por tratarse de una ley de interés general, no hay conflicto.