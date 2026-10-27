FBI busca a colombiano por presunto lavado de más de US$54 millones vinculados al narcotráfico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) busca al colombiano Victor Julian Duque, señalado de participar en una operación de lavado de dinero que habría movilizado más de 54 millones de dólares desde 2021. La investigación fue reportada por el medio estadounidense NBC 6 South Florida, que indicó que Duque presuntamente recogía dinero en efectivo en Estados Unidos y lo depositaba en cuentas bancarias asociadas con empresas ficticias.

La red habría transferido recursos desde compañías ficticias que operaban en Estados Unidos hacia negocios en Colombia, en un esquema que, de acuerdo con los investigadores, estaría relacionado con el Clan del Golfo.

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¿Qué papel habría tenido el colombiano en la operación?

Duque es señalado de actuar como mensajero de dinero en efectivo. Su presunta función consistía en recoger grandes sumas en Estados Unidos y depositarlas en cuentas bancarias vinculadas con empresas ficticias.

Los investigadores le atribuyen depósitos por un total de 459.953 dólares, realizados entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023.

El 22 de octubre de 2025 se emitió una orden federal de arresto en su contra en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con sede en Miami. Duque enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Los señalamientos hacen parte de un proceso penal y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.

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Nueve personas han sido imputadas en el caso

En el marco de la investigación, nueve personas han sido imputadas. Ocho han sido arrestadas y, de ellas, seis han sido condenadas, de acuerdo con la información divulgada por el medio estadounidense.

Duque sería el único sospechoso que continúa prófugo en este caso.

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FBI ofrece recompensa de hasta US$10.000

El FBI ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita localizar a Duque y lograr su captura.

Los investigadores creen que podría encontrarse en Colombia. El reporte menciona vínculos con Pereira, Bogotá y Belén, así como con San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con una oficina local del FBI, contactar a la embajada o al consulado estadounidense más cercano, o enviar información a través del portal oficial de la agencia: tips.fbi.gov.

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