Tribunal Supremo de Brasil ordena investigar posible financiación extranjera a campaña de Bolsonaro

El magistrado Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este martes 27 de octubre a la Policía Federal abrir una investigación para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con financiación extranjera e interferencia en el proceso electoral brasileño de 2026.

La decisión, adoptada dentro de la ADPF 1178, menciona a la organización estadounidense Rockbridge Network y a los empresarios Tallis Gomes y Pedro Sang, y ordena determinar la naturaleza de los contactos entre ellos, así como establecer si existió algún vínculo entre recursos, servicios u otros beneficios económicamente cuantificables y una campaña electoral.

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Investigan posible financiación extranjera

Entre los puntos que deberá esclarecer la Policía Federal está el origen de los recursos utilizados para financiar publicidad electoral atribuida a perfiles extranjeros.

La orden también establece que deberán identificarse las personas responsables de contratar y pagar esos contenidos y determinar si hubo participación consciente de personas o entidades ubicadas en Brasil.

Reportes publicados previamente habían relacionado las sospechas con un eventual apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública que compruebe que Rockbridge Network haya financiado directamente su campaña. Personas mencionadas en el caso han negado haber intermediado recursos extranjeros.

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Tierras raras y minerales críticos también serán investigados

Otro de los puntos incluidos por Dino es establecer si existen elementos concretos que relacionen las conversaciones sobre posible financiación política con intereses económicos sobre tierras raras y minerales críticos de Brasil.

La Policía Federal deberá determinar además la naturaleza, los participantes y el objetivo de los contactos sostenidos entre representantes de Rockbridge Network y empresarios brasileños.

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Posible manipulación de algoritmos

La decisión incluye otra línea de investigación relacionada con el funcionamiento de las plataformas digitales durante las elecciones.

Dino ordenó verificar la posible existencia de “asimetrías dolosas y manipulaciones algorítmicas” por parte de empresas de internet destinadas a favorecer o perjudicar candidaturas en el proceso electoral brasileño.

La apertura del proceso no significa que estas irregularidades hayan sido comprobadas. El objetivo del expediente es precisamente determinar si ocurrieron y, de ser así, identificar a sus responsables.

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Investigación quedará bajo supervisión del Supremo Tribunal

El magistrado ordenó al director general de la Policía Federal informar al STF el número del nuevo expediente una vez sea abierto.

La investigación permanecerá bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal debido a la posible participación de miembros del Congreso Nacional en los hechos que serán examinados.

La decisión también fue comunicada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Minas y Energía, la Cancillería brasileña, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), la Agencia Nacional de Minería, el Banco Central, la Receita Federal y el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), entre otras instituciones, para que evalúen las medidas que correspondan dentro de sus competencias.

El documento fue firmado por Flávio Dino en Brasilia este 27 de octubre de 2026.

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