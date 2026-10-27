Netanyahu necesita la confianza de Israel para terminar lo que empezó: asesor del partido Likud

Este 27 de octubre los israelíes comenzaron a votar en unas elecciones generales planteadas como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, las más decisivas de la historia del país.

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Se trata de las primeras elecciones nacionales desde el atentado liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, el fallo de seguridad más mortífero en la historia de Israel, y las guerras emprendidas contra Gaza, Líbano e Irán, que movilizaron a gran parte del país y, posteriormente, profundizaron el aislamiento internacional de Israel.

La más reciente encuesta de opinión del Canal 12 sitúa a Eisenkot en primer lugar con 23 escaños, por delante del Likud, que cuenta con 21, si bien otras encuestas discrepan. En el Canal 14, afín a Netanyahu, se prevé que el Likud obtenga 30 escaños y Eisenkot unos 20. En los debates directos sobre quién es más idóneo para ser primer ministro, Eisenkot ha aventajado a Netanyahu por un margen constante.

En 6AM W de Caracol Radio estuvo Ariel Bulshtein, responsable de relaciones internacionales del partido Likud y ex asesor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dio más detalles de cómo se está desarrollando la jornada y lo que se espera como resultado.

Expectativa del partido Likud para esta jornada electoral:

“Es muy difícil predecir los resultados, lo que estamos viendo es una participación masiva que no habíamos visto hace muchos años. Somos optimistas en que el Likud va a prevalecer. La sensación que tiene el pueblo israelí es que están mucho más seguros, esto gracias al liderazgo de Netanyahu”, dijo el asesor político.

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¿Hay temor por los resultados?

El mapa político de Israel es bastante sencillo. Por un lado, está el Likud del primer ministro Netanyahu. Por otro lado, está una coalición entre las fuerzas izquierdistas, islamistas. En el caso de Israel es una minoría. En este caso, para balancear la participación, el Likud tiene que estar movilizándose con fuerza en esos lugares tradicionales y estar muy pendiente antes del cierre de las urnas de que los activistas del Likud, en esos lugares donde ellos tienen tradicionalmente más participación, acudan masivamente a las urnas.

Lo que dice la oposición contra Netanyahu:

Gadi Eisenkot, es el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y líder del partido centrista Yashar, quien es la oposición de Netanyahu en este momento, él ha indicado que Netanyahu ha fallado en sus políticas, con respecto a esto, el asesor político ha indicado que es mentira:

“Es falso que Hamás no ha sido destruido, Israel hizo todo lo posible para eliminar a Hamas a pesar de la situación o ambiente hostil que se vivía con la gente, la comunidad internacional, gran porción de este grupo terrorista fue eliminado, el 99% de su arsenal fue eliminado, el 70% de su poder militar ha sido eliminado. Netanyahu, si es electo nuevamente va a terminar este trabajo, le tomará medio año a partir de ahora, pero necesita que el público pues le dé esa confianza”.

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