La foto entre Xi, Putin y Trump será para la hemeroteca: corresponsal desde China sobre el Foro APEC

Este miércoles, 18 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Adrián Foncillas, periodista español y corresponsal en China, entregó el panorama de lo que ocurre en la ciudad de Shenzhen, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro concentra la atención mundial debido a la presencia simultánea de tres líderes clave para el rumbo económico y geopolítico global: el mandatario chino Xi Jinping, el presidente estadounidense Donald Trump y el jefe de Estado ruso Vladímir Putin.

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El recibimiento de Xi Jinping a Donald Trump

Foncillas destacó que el inicio de la cumbre estuvo marcado por un gesto en el protocolo diplomático de Pekín hacia un mandatario extranjero. “La imagen de hoy, sin duda, es el recibimiento de Xi Jinping a Donald Trump en el aeropuerto. Es la primera vez que Xi Jinping recibe a algún líder en el aeropuerto. Además, le ha premiado con un abrazo, por supuesto con la alfombra roja”, apuntó.

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La reunión trilateral y el debate sobre un nuevo orden mundial

En relación con la agenda de APEC, el corresponsal señaló que participan 21 economías y 18 jefes de Estado para discutir temas como el desarrollo de la inteligencia artificial y el aumento de la productividad.

“Es inevitable que toda la tensión al final acabe en las bilaterales y, en este caso, en la trilateral, que será mañana entre Xi, Putin y Trump. Yo creo que la foto, sin duda, será para la hemeroteca”, afirmó.

Pese a las especulaciones en los medios, Foncillas pidió tranquilidad frente a la idea de que esta cumbre genere una repartición geopolítica entre las tres naciones.

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“Se está hablando aquí de un nuevo orden mundial. Yo creo que deberíamos ser un poco más escépticos. Porque esto va totalmente en contra de los principios diplomáticos de China, que siempre ha lamentado que unos pocos países occidentales se repartieran el mundo, y siempre ha abogado por el multilateralismo y por el sur global”, explicó.

El regreso de la guerra de los chips

Finalmente, advirtió que las tensiones comerciales entre ambas potencias vuelven a reactivarse por cuenta de los chips y los minerales estratégicos.

“Aquella pretensión que tenía China de consolidar la tregua comercial con Estados Unidos ahora se ve un poco en peligro por el caso Nvidia, porque Estados Unidos va a levantar de nuevo restricciones a la exportación de chips y China ya ha anunciado que probablemente serán limitaciones a la exportación de tierras raras”, concluyó.

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