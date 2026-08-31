Fico entrega al FBI información sobre presuntos testaferros de corrupción de Quintero

Miami, Florida

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que entregó información a autoridades de Estados Unidos sobre personas y empresas que, según indicó, presuntamente habrían servido como testaferros para sacar del país recursos relacionados con hechos de corrupción que atribuye a la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Gutiérrez hizo la declaración luego de salir de las oficinas del FBI en Miami, donde, según explicó, sostuvo una reunión en la que también se abordaron asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo.

Información sobre personas y empresas

El alcalde afirmó que entregó a las autoridades estadounidenses nombres de personas, empresas y direcciones que presuntamente estarían relacionadas con recursos provenientes de hechos de corrupción en Medellín.

“Entregué nombres de personas, de empresas, direcciones de quienes servirían hoy como testaferros presuntamente de la corrupción que generaron en Medellín, el clan Quintero, lo que se llama la GDO, los hermanitos Q”.

Según Gutiérrez, la información entregada busca contribuir a que las autoridades de Estados Unidos investiguen el posible movimiento de esos recursos.

La ruta que habría seguido el dinero

El alcalde señaló que, de acuerdo con la información que puso en conocimiento de las autoridades, los recursos presuntamente habrían salido de Colombia hacia Panamá y posteriormente hacia Miami.

“¿Cómo habrían sacado la plata? Desde Colombia hasta Panamá y de Panamá hasta Miami”.

Gutiérrez manifestó que espera que las autoridades estadounidenses adelanten las investigaciones correspondientes y señaló que parte de esta información también estaría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en Colombia.