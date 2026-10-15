FBI investiga envío de cartas con sustancias sospechosas al Congreso y oficinas electorales

Logo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a la entrada de la sede en Washington D.C. Foto: STR/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Las autoridades estadounidenses anunciaron estar investigando la llegada de cartas con “sustancias sospechosas” hacia oficinas del Congreso y sedes electorales en todo el país.

La investigación del FBI, el Servicio de Investigaciones Postales y la Policía del Capitolio fue revelada en un mensaje al sargento de armas del Senado. El mensaje dice que las agencias policiales están tratando de interceptar cualquier otro sobre, pero “es posible que algunos lleguen a sus destinatarios”.

De momento, en el Congreso la amenaza estaría limitada a oficinas del Senado, aunque también se está monitoreando la situación en oficinas de la Cámara de Representantes.

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Buscando a los responsables

El FBI confirmó a Caracol Radio que la agencia y el Servicio de Investigaciones Postales están “investigando una serie de envíos sospechosos enviados a varias direcciones en todo el país, incluidas oficinas de secretarios de gobierno estatales y sus oficinas electorales relacionadas”.

“Algunas de las cartas contenían una sustancia desconocida y estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para responder a cada incidente”, señala el comunicado.

“También estamos trabajando con nuestros socios para identificar al individuo o individuos responsables de las cartas”.

Polvo blanco

Los paquetes enviados por correo con un polvo blanco causaron la evacuación de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. El secretario de gobierno de Ohio dijo que el Servicio Postal interceptó un paquete que contenía un polvo blanco destinado a su oficina.

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De momento, funcionarios de Maryland, Mississippi y Dakota del Sur dijeron que también hubo cartas dirigidas a sus oficinas electorales pero fueron interceptadas a tiempo por el Servicio Postal.

Los envíos llegan justo cuando faltan tres semanas para las elecciones y resulta en un ‘dejavu’ pues en 2023 se registró una amenaza similar cuando oficinas electorales en seis estados recibieron envíos que contenían un polvo blanco.

En ese entonces se detectó que algunas de estas cartas contenían rastros de fentanilo, lo que resultó en un abastecimiento de naloxona en estas oficinas para evitar o contrarrestar una posible sobredosis.