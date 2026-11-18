Este miércoles, 18 de noviembre, el ser humano hizo historia en la ciencia espacial gracias a la sonda Voyager 1.

Y es que esta misma máquina, lanzada en 1977, alcanzó el hito de llegar a una distancia de un día luz de la Tierra, según confirmó la NASA. Esto es equivalente a lo que recorre una señal luminosa en 24 horas, por lo que la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en llegar tan lejos en el espacio.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, habló el investigador científico del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Institut D’estudis Espacials de Catalunya Josep María Trigo Rodríguez, quien explicó la relevancia del hecho.

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“Desde luego, tenemos una sonda espacial que abandonó la Tierra en 1977, está a punto de cumplir sus 50 años y ya ha viajado a un día luz (de nuestro planeta), que esto viene a ser casi unos 26.000 millones de kilómetros de la Tierra”, comentó.

Y agregó: “De momento goza de buena salud y se puede comunicar con la Tierra con la salvedad de que la comunicación ya no es muy fluida. Necesita dos días para saber lo que está pasando, pero desde luego ejemplifica que estas sondas que enviamos al espacio también pueden hacer una labor científica para comprender mejor aquellos límites de lo que llamaríamos nuestro propio sistema solar y conocer el entorno que nos rodea en la Vía Láctea”.

¿Qué significa estar a 26.000 kilómetros de la Tierra o a un día luz del planeta?

El científico explicó que lo que sucede es que “los fotones, la luz que surge de las estrellas, es capaz de batir todos los récords y viajar en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Claro, aunque una sonda vaya a una velocidad inferior a la de la luz, obviamente puede alcanzar estas distancias tan enormes. La luz lo haría en un día, pero esta sonda ha necesitado prácticamente 50 años para recorrer esa enorme distancia. Como decía antes, unos 25.900 millones de kilómetros. Por tanto, es todo un récord que, de momento, parece imbatible, aunque quizás futuras sondas puedan batir”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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