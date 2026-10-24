Osman presenta su EP titulado “Marea” un homenaje a sus raíces cartageneras

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El artista colombiano Osman, presenta “MAREA”, su primer EP: una producción de seis canciones que marca un nuevo capítulo en su carrera y revela una faceta más profunda de su identidad artística.

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Inspirado en el amor, la nostalgia y sus raíces cartageneras, el EP construye un universo cálido y personal, donde los recuerdos permanecen mientras la vida continúa avanzando.

¿De qué habla Marea?

En “Marea”, cada canción representa un momento diferente dentro de una misma historia. Romance, tranquilidad, conexión, noches cálidas, la sensación de sentirse en casa y esa nostalgia bonita que dejan ciertos amores se entrelazan a lo largo del proyecto. Su concepto parte de una idea sencilla pero emocional: recordar un amor bonito mientras la vida sigue moviéndose, como una marea que va y viene, pero siempre deja algo detrás.

En entrevista con Caracol Radio Osman indicó que: “Se llama marea porque a veces está alta, bajita, pero siempre está en movimiento, es bohemia, es vacacional y el ep está cargadito de eso”.

Cartagena ocupa un lugar esencial en este primer EP. La ciudad natal de Osman se hace presente en los colores, la energía, los sonidos y la sensibilidad con la que el artista interpreta el amor.

“Boquilla”, es una de las canciones que hace parte de este álbum, “es una canción super especial porque es lo más esencial de lo que nosotros somos y lo que quisimos transmitir, Boquilla fue donde empezó la idea de hacer el EP, de ahí nace marea”, indicó Osman a Caracol Radio.

El EP está compuesto por seis temas: “Daiquiri”, “Cuéntale”, “Boquilla”, “Me Enamoro”, “Robarte” y “911”. “Daiquiri” y “Me Enamoro”, fueron sencillos presentado previamente por Osman y que ahora encuentra su lugar dentro de la historia completa de “MAREA”.

Con este lanzamiento, Osman da uno de los pasos más importantes de su joven carrera al presentar por primera vez un proyecto que reúne distintas facetas de su sonido y, al mismo tiempo, deja ver de dónde viene y hacia dónde quiere llevar su música.

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Próximos proyectos:

Osman comentó que próximamente vienen una serie de eventos en Bogotá donde se estará presentando en discoteca y colegios y luego de esto irá a Cali donde tendrá más eventos musicales.

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