Guayacán Orquesta presenta ‘40 años después’, un álbum que revive diez de sus grandes éxitos

Guayacán Orquesta presenta ‘40 años después’, un álbum que reúne diez de los temas más representativos de su repertorio, ahora grabados nuevamente con una generación de músicos y cantantes que hacen parte de la agrupación. La producción propone un recorrido por algunas de las canciones que han acompañado la trayectoria de la orquesta y que siguen presentes en la memoria de los seguidores de la salsa colombiana.

La propuesta parte de una idea: las canciones pueden atravesar el tiempo sin perder su identidad. Por eso, el proyecto no se plantea como una recopilación de éxitos anteriores, sino como una nueva interpretación de un repertorio que ha marcado distintas etapas de la historia musical de Guayacán.

En esta producción, las composiciones mantienen su esencia, pero llegan con el sonido de una nueva grabación y las interpretaciones de quienes hoy continúan el camino de la agrupación. De esta manera, el álbum busca conectar a quienes han seguido su música durante décadas con nuevas audiencias que pueden acercarse a estos clásicos desde otra perspectiva.

¿Qué canciones hacen parte de ‘40 años después’?

El álbum incluye diez temas reconocidos de Guayacán Orquesta, entre ellos canciones que se han convertido en referentes de su repertorio:

‘Oiga, mire, vea’

‘Invierno en primavera’

‘Torero’

‘Te amo, te extraño’

‘Cada día que pasa’

‘El más rico beso’

‘Cuando hablan las miradas’

‘Extraño tu amor’

‘Mujer de carne y hueso’

‘Carro de fuego’

La selección permite reencontrarse con diferentes canciones de la agrupación, ahora desde una interpretación renovada. El objetivo es conservar aquello que las hizo reconocibles para el público y, al mismo tiempo, mostrar cómo pueden sonar en una nueva etapa musical.

Así, ‘40 años después’ plantea un diálogo entre generaciones. Las voces y los músicos cambian, pero las composiciones continúan siendo el punto de encuentro entre la historia de la orquesta y su presente.

Guayacán Orquesta, una historia ligada a la salsa colombiana

La agrupación fue fundada por Alexis Lozano, músico, arreglista y productor oriundo del Chocó, junto al compositor Nino Caicedo, responsable de buena parte de las canciones que han construido su repertorio.

A lo largo de su trayectoria, Guayacán ha desarrollado un sonido que combina elementos de la salsa internacional con influencias de la herencia musical del Pacífico colombiano. Esa identidad se refleja en temas como ‘Oiga, mire, vea’, ‘Torero’, ‘Invierno en primavera’ y ‘Carro de fuego’, que forman parte de las canciones más reconocidas de su catálogo.

La permanencia de estas composiciones también refleja la manera en que la música puede conectar a públicos de distintas edades. Para quienes las conocen desde sus primeras grabaciones, el nuevo álbum representa la oportunidad de escucharlas de otra forma; para las nuevas generaciones, puede ser una puerta de entrada al repertorio de la agrupación.

Desde finales de 2024, Guayacán Orquesta trabaja con la compañía ONErpm en la difusión y proyección internacional de su música, según la información entregada en el comunicado de lanzamiento.

Un repertorio que sigue vigente

Con este lanzamiento, Guayacán Orquesta vuelve sobre su historia musical sin limitarse a reproducir el pasado. La agrupación presenta sus clásicos desde el sonido de los músicos y cantantes que hoy integran el proyecto, con la intención de mantener vigente un repertorio que ha acompañado a sus seguidores durante décadas.

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‘40 años después’ resume esa apuesta por la continuidad: nuevas interpretaciones para canciones que siguen haciendo parte de la identidad musical de Guayacán. Como plantea el concepto del álbum, el tiempo transforma las voces y los sonidos, pero las canciones permanecen.