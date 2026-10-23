Paola Jara y Jessi Uribe homenajearon a Juan Gabriel en los Premios Billboard

La música colombiana tuvo presencia en uno de los homenajes más emotivos de los Premios Billboard de la Música Latina. Paola Jara y Jessi Uribe compartieron escenario para rendir tributo a Juan Gabriel, el reconocido cantante y compositor mexicano, al cumplirse diez años de su muerte.

Los intérpretes de música popular fueron invitados a participar en este reconocimiento al legado del artista, cuyas canciones han trascendido generaciones y continúan siendo referentes de la música romántica y popular en Latinoamérica.

La presentación reunió a figuras internacionales como Pablo Alborán, Carlos Rivera y Yaritza y su Esencia, quienes también hicieron parte del tributo dedicado al llamado ‘Divo de Juárez’. El encuentro reunió distintas voces y estilos musicales para recordar la obra de uno de los artistas más influyentes de México.

Paola Jara y Jessi Uribe llevaron la música colombiana al escenario internacional

La participación de la pareja de artistas representa un espacio para la música popular colombiana dentro de una ceremonia que reúne a importantes figuras de la industria musical latina.

Paola Jara y Jessi Uribe se han consolidado como dos de los intérpretes reconocidos de este género en Colombia, con canciones de desamor, relaciones sentimentales y experiencias cotidianas que conectan con su público. Su presencia en el homenaje les permitió sumarse a una celebración musical que reúne a artistas de diferentes nacionalidades.

El tributo también puso de nuevo en el centro de la conversación el repertorio de Juan Gabriel, conocido por canciones como ‘Querida’, ‘Amor eterno’, ‘Hasta que te conocí’ y ‘Así fue’, temas que han sido interpretados por numerosos artistas y siguen presentes en la memoria del público.

El legado musical de Juan Gabriel sigue vigente

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, falleció el 28 de agosto de 2016. A lo largo de su carrera escribió e interpretó canciones que se convirtieron en clásicos de la música en español, además de componer para otros artistas.

Diez años después de su partida, su obra continúa inspirando a intérpretes de diferentes géneros y países. El homenaje en los Premios Billboard de la Música Latina reunió precisamente esa diversidad musical, con artistas que se sumaron al reconocimiento de su trayectoria.

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Con su participación, Paola Jara y Jessi Uribe llevaron el nombre de Colombia a un tributo internacional que celebra la permanencia de las canciones de Juan Gabriel y su influencia en la música latina.