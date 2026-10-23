Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono y anuncia su última gira para 2027

Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la música latina durante más de cinco décadas.

El cantante, compositor y actor panameño también confirmó que 2027 será el año de su última gira musical, una noticia que marca una nueva etapa en su carrera y que abre la cuenta regresiva para sus seguidores, que han acompañado su música a través de distintas generaciones.

Con canciones como ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’, ‘Decisiones’ y ‘Amor y Control’, Blades convirtió la salsa en un espacio para contar historias sobre la vida cotidiana, la realidad social y la identidad latinoamericana. Su trabajo ha trascendido el ámbito musical y lo ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del género.

Rubén Blades prepara nuevos proyectos en el cine

Además de su despedida de los escenarios, el artista continúa desarrollando proyectos como actor. Durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, habló sobre sus próximos compromisos cinematográficos.

Según la información entregada por su equipo de prensa, en diciembre comenzará el rodaje de una película en Nueva York junto a Zoe Saldaña. También participará en ‘Armadillo Salvaje’, producción en la que compartirá créditos con Antonio Banderas y Danny Trejo.

A estos proyectos se suma ‘Porto Rico’, película dirigida por Residente y protagonizada por Bad Bunny, en la que también está prevista la participación de Blades.

Rubén Blades se presentará en Barranquilla antes de su despedida

Antes de iniciar su última gira en 2027, el artista llegará a Colombia para presentarse en Viva La Salsa, el próximo 7 de noviembre en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación con la que ha desarrollado una etapa destacada de su carrera internacional y con la que interpreta sus canciones en formato de gran orquesta.

El evento también contará con la participación de Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle y Charlie Aponte, en una jornada dedicada a diferentes generaciones y estilos de la salsa.

La presentación tendrá lugar en medio del anuncio de su despedida musical, lo que convierte esta fecha en una oportunidad para que el público colombiano disfrute en vivo del repertorio del artista antes de la gira anunciada para 2027.

Con el Premio Billboard Ícono, sus próximos proyectos cinematográficos y su presentación en Barranquilla, Rubén Blades continúa activo en distintos escenarios artísticos mientras se prepara para cerrar su ciclo de giras musicales.