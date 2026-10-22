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22 oct 2026 Actualizado 18:48

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Dos colombianas están entre los 25 artistas latinos que más han recaudado en sus giras: ¿Cuáles son?

En las primeras cinco posiciones de la lista de Billboard Boxscore, se encuentran un estadounidense, dos colombianos, un mexicano y un puertorriqueño.

Shakira and Karol G at the 2023 MTV Video Music Awards held at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)

Shakira and Karol G at the 2023 MTV Video Music Awards held at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images) / Christopher Polk

Shakira and Karol G at the 2023 MTV Video Music Awards held at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)
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Billboard Boxscore publicó esta semana su lista de los 25 artistas latinos que más han recaudado en sus giras.

¿Qué artistas abarca la lista?

La lista abarca artistas de varias décadas, con figuras principales de los años 90, 2000, 2010 y la actualidad, y presenta la recaudación total, la asistencia y el número de conciertos a lo largo de la carrera de cada artista.

¿Cuáles son las 5 primeras posiciones?

En las primeras cinco posiciones se encuentran un estadounidense, dos colombianos, un mexicano y un puertorriqueño.

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En la quinta posición está Pitbull, quien ha recaudado $374,1 millones de dólares, con una asistencia de 6 millones de personas y 452 presentaciones en total, desde el año 2006.

En cuarto lugar se encuentra nuestra Karol G, quien acumula $621,7 millones de dólares, con una asistencia de 4 millones de personas y 152 shows reportados desde 2018.

El tercer puesto es también para una colombiana, Shakira, con $673,5 millones, 5,9 millones de asistentes y un total de 244 presentaciones reportadas desde 1996.

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El segundo lugar es para “El sol de México”, Luis Miguel, quien suma $724,5 millones de dólares, con 7 millones de personas y 743 shows que datan desde 1991

Y el primer puesto le pertenece al “Conejo malo”, Bad Bunny, quien acumula 1,2 mil millones de dólares, con una asistencia de 7,2 millones de personas y 276 shows reportados desde 2017.

¿En qué se basa la lista?

La lista está basada en cifras hasta el 20 de octubre de 2026, que consideran únicamente las presentaciones en las que el artista figura como cabeza de cartel, excluyendo festivales.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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