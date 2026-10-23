Charli XCX se unirá a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en la nueva película de Martin Scorsese

La cantautora y actriz británica Charli XCX participará en la próxima película del cineasta estadounidense Martin Scorsese, titulada “What Happens at Night”, que también contará con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

¿Sobre qué trata la nueva película de Scorsese?

Descrita como un drama psicológico gótico, sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar a un bebé; sin embargo, a medida que intentan formalizar la adopción, parece que cada vez saben menos sobre sí mismos.

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¿Cuál será el papel de Charli XCX?

El papel de Charli en la película es secreto.

¿Quiénes más hacen parte del reparto?

Ella se une a un reparto que también incluye a Patricia Clarkson, Jared Harris y Mads Mikkelsen, quien estará en noviembre en nuestro país en el marco de la Comic Con Colombia 2026 en Medellín.

¿Esta es la primera participación de la cantante en el cine?

Últimamente, la estrella del pop británico se ha estado abriendo camino en el mundo del cine, participando en siete películas en los últimos dos años.

El cine incluso sirvió de inspiración para su último álbum, “Music, Fashion, Film”, cuya portada muestra a John Cale, Marc Jacobs y Scorsese como símbolos de cada una de estas disciplinas artísticas, marcando su segunda colaboración con el director ganador del Oscar.

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¿En qué se encuentra Charli en este momento?

Actualmente, Charli está concluyendo la gira de apoyo al disco en Estados Unidos, antes de poner rumbo a Europa en febrero y llegar a Colombia en marzo para el festival Estéreo Picnic 2027.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Scorsese?

“What Happens at Night” no tiene fecha de estreno y es el nuevo proyecto de Scorsese, tras “Los asesinos de la luna”, filme que también contó con DiCaprio como protagonista.