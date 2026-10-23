Vivienda sin cuota inicial: ABC del proyecto de ley radicado que propone cuotas de $700.000 al mes

El Congreso de la República debate el Proyecto de Ley 455 de 2026, denominado “Vivienda Sin Cuota Inicial”, que busca establecer subsidios, financiación y cobertura de tasa de interés para que las familias de bajos ingresos puedan adquirir una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) sin necesidad de una cuota inicial.

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¿Cuota de $700.000 mensuales?

El proyecto de ley plantea cómo un hogar que actualmente paga arriendo podría adquirir una vivienda propia mediante una cuota de $700.000 al mes.

Se toma como referencia una vivienda valorada en $157.581.450 para 2026, mediante un subsidio familiar de $50.000.000 (cerca de 28,6 SMMLV, monto que se encuentra dentro del límite de 30 SMMLV establecido en el proyecto de ley) sin necesidad de aportar recursos para la cuota inicial.

El saldo restante de $107.581.450 se financiaría a través de un crédito hipotecario a 30 años.

Según explica la iniciativa, con una tasa de mercado de referencia del 12% efectivo anual, la aplicación de la cobertura estatal de 5 puntos porcentuales a la tasa de interés reduciría la cuota mensual a $700.000 durante los primeros 7 años.

ABC del proyecto de ley

El proyecto en mención crea la línea “Vivienda Sin Cuota Inicial” para hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a cargo del Ministerio de Vivienda y de Fonvivienda en coordinación con el Ministerio de Hacienda, sin crear entidades, y prohíbe la doble asignación de subsidios.

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Los pilares principales de esta propuesta son:

Subsidio familiar de hasta 30 SMMLV

Los beneficiarios del proyecto podrán recibir por única vez un subsidio destinado a cubrir la totalidad o parte de la cuota inicial y los gastos de cierre. Según detalla el documento, este subsidio podrá concurrir con los otorgados por Cajas de Compensación Familiar y entidades territoriales.

Condiciones diferenciales de financiación

Autoriza a entidades financieras a ofrecer condiciones especiales para este tipo de créditos o contratos de leasing habitacional:

Financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda (descontando los subsidios aplicados).

Plazos de pago de hasta 30 años.

Relación cuota-ingreso ajustada a los límites vigentes para la vivienda de interés social.

Coberturas

El proyecto de ley faculta una cobertura FRECH de hasta 5 puntos porcentuales por un máximo de 7 años.

FRECH: Un subsidio a la tasa de hasta 5 puntos porcentuales por un máximo de 7 años. Si el hogar incluye a una mujer cabeza de familia, la cobertura tendrá 1 punto porcentual adicional (llegando hasta 6 puntos).

Garantía del Fondo Nacional de Garantías (FNG): Una garantía estatal que cubrirá hasta el 70% de la pérdida estimada del crédito por un plazo de hasta 10 años, con una prima que podrá ser financiada con recursos públicos.

Transición de ‘Mi Casa Ya’

Además, este proyecto de ley regula la transición voluntaria de los hogares postulados o preasignados a Mi Casa Ya o al programa que lo sustituya. Se utilizará el Sisbén vigente como instrumento de focalización, priorizando a las mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, hogares rurales y damnificados por desastres naturales.

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