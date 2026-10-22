Salario mínimo en Colombia para 2027: estas son las propuestas de gremios para definir el incremento

Inicia la negociación para definir el salario mínimo 2024: Así están las apuestas. Imagen de referencia. Foto: GettyImages. / Andrzej Rostek

El pasado 1 de octubre de 2026 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Con este primer encuentro se estableció un diálogo continuo para abordar temas laborales y se creó una mesa técnica para analizar los factores que generan preocupación en los distintos sectores.

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Mientras avanza la discusión del salario mínimo, la definición del aumento evidencia posiciones distintas entre los empresarios y las organizaciones sindicales.

¿Qué plantea la CUT?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), participa en la concertación del salario mínimo. En la propuesta de las centrales obreras se contempla un incremento del 38,5 %, que elevaría el salario básico mensual en aproximadamente $2.424.003, sin el auxilio de transporte.

Entre los argumentos de los sindicatos se destaca que aún existe una brecha amplia entre los ingresos actuales de los trabajadores y el denominado salario vital, pese a que el último incremento fue de 23%.

Fabio Arias, expresidente y ahora integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, aseguró a Caracol Radio que “tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”.

Añadió que, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el estudio de salario mínimo vital en Colombia y señaló que el país tenía un desfase de 48 puntos para tener un mínimo vital.

La propuesta de Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) planteó una cifra más moderada basada en la inflación y la productividad.

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que el incremento al salario mínimo para el próximo año no debería superar, según la inflación, más allá del 9%.

Cabal planteó la necesidad de regresar a un nivel salarial diferente, al considerar que esta decisión podría beneficiar a las empresas y a los trabajadores, aunque represente un costo político para el país.

“La inflación, producto del incremento del 23% al salario mínimo, está en los niveles que está, y aquí el Banco de la República ha hecho una tarea importante que nosotros hemos reconocido. Tenemos que regresar a un salario que para el Gobierno políticamente es costoso, pero para las empresas va a ser importante”, indicó el dirigente.

Centros de análisis y bancos apuntan a un ajuste de un solo dígito, entre el 7 % y el 10 %, muy alejado de la propuesta sindical.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo no ha oficializado un porcentaje de aumento para el salario mínimo. La entidad indicó que el primer paso es revisar y evaluar los datos técnicos obligatorios por ley. Entre ellos, la inflación proyectada para finales de 2026 (estimada entre el 6 y 7 %), la productividad que entregará el DANE el 30 de noviembre, así como el impacto de la formalidad laboral.

El 30 de diciembre de 2026 será la fecha límite para establecer el salario mínimo en Colombia. El aumento deberá regir a partir del 1 de enero de 2027.

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Aumento del salario mínimo en los últimos 10 años

2026: Gustavo Petro 23 % - $1.750.905 - Decretado

Gustavo Petro 23 % - $1.750.905 - Decretado 2025 Gustavo Petro 9.54% - $1.423.500 - Decretado

Gustavo Petro 9.54% - $1.423.500 - Decretado 2024 Gustavo Petro 12% - $1.300.000

Gustavo Petro 12% - $1.300.000 2023 Gustavo Petro 16% - $1.160.000

Gustavo Petro 16% - $1.160.000 2022 Iván Duque 10,7% - $1.000.000

Iván Duque 10,7% - $1.000.000 2021 Iván Duque 3,5% - $908.526

Iván Duque 3,5% - $908.526 2020 Iván Duque 6% - $877.803

Iván Duque 6% - $877.803 2019 Iván Duque 6% - $828.116

Iván Duque 6% - $828.116 2018 Juan Manuel Santos 5,9% - $781.242

Juan Manuel Santos 5,9% - $781.242 2017 Juan Manuel Santos 7% - $737.717

Juan Manuel Santos 7% - $737.717 2016 Juan Manuel Santos 7% - $689.455

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