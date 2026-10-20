Damnificados por el terremoto piden al Gobierno facilitar el pago de sus subsidios de arriendo

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el país, el gobierno activó alternativas de apoyos económicos para los damnificados.

El subsidio de arrendamiento hace parte de ese respaldo, muy útil para aquellas personas que perdieron su vivienda luego del sismo.

Hoy, desde Dosquebradas, varios ciudadanos hacen un llamado al gobierno y a las autoridades correspondientes, pues el reclamo del dinero para las personas que se vieron obligadas a cambiarse de ciudad, es bastante complejo.

María Dolly Hurtado tuvo que mudarse a Medellín al no encontrar un lugar seguro para ella y su familia, pues el edificio donde residía quedó en riesgo de colapso.

“Para nosotros es muy difícil porque desde Medellín son muchas horas en bus, son 7 horas, casi que hay que pagar un hotel para uno quedarse allá [...] nos gustaría que el gobierno nacional pudiera activar otros puntos adicionales a nivel nacional”, expresó.

Los habitantes reclaman extensos traslados que deben hacer para poder hacer efectivo el subsidio: horas de manejo, compra de tiquetes y en ocasiones, inversión en estadía.

Además, la logística de la operadora de Dosquebradas ha dificultado los procesos, pues si no cuentan con la caja suficiente, los ciudadanos deben esperar a que el dinero sea recolectado.

La casa de Laura Vanessa Restrepo, otra ciudadana, quedó inhabitable, y al igual que Maria Dolly, tuvo que cambiarse de ciudad.

“Me tuve que desplazar hasta la ciudad de Dosquebradas para poder hacer efectivo ese reclamo del subsidio [...] yo llegué a eso de las 9:30 de la mañana y tuve que ir a varios Apostares (puntos de entrega) porque todos me decían que aún no tenían ese dinero para poder darme ese subsidio [...] realmente no es tan sencillo”, contó en 6AM W.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que es la entidad encargada de suministrar y llevar el control de estos subsidios, aseguró a Caracol Radio:

Frente a las quejas por falta de dinero en los puntos de pago, la UNGRD explicó que transfiere los recursos, pero que son las alcaldías y gobernaciones las encargadas de contratar a los operadores que entregan el apoyo económico. Por esto, los reclamos deben presentarse directamente ante el operador y la entidad territorial correspondiente.

Sobre las personas damnificadas que se trasladaron a otros municipios, o ciudades, aseguraron que pueden solicitar el cambio de lugar de cobro del subsidio ante la administración territorial correspondiente, indicando el municipio donde les asignaron inicialmente el pago, dónde necesitan reclamarlo y el motivo de la solicitud. Este cambio depende de la cobertura del operador y debe ser aprobado antes de desplazarse.

Finalmente, aseguraron que continuarán coordinando acciones con las autoridades territoriales para facilitar el acceso de las familias damnificadas al apoyo económico.