Salvación Nacional rechaza cuestionamientos de la Defensora en defensa de la JEP: así va la pelea

Siguen abundando las críticas contra la defensora del pueblo, Iris Marín, tras pronunciarse sobre los cuestionamientos que ha recibido la magistrada Julieta Lemaitre. En las últimas horas, se conoció la respuesta tanto de María Clara Posada, del Centro Democrático, como del partido de Germán Rodríguez, Salvación Nacional, después de que Marín pidiera rectificación de ambos congresistas al señalar que habían señalado a la magistrada sin argumentos, afirmaciones falsas y sin fundamentos.

María Clara Posada señaló que no se retractará ni detendrá sus denuncias sobre la JEP. Le pidió a la defensora tomar una posición más independiente, teniendo en cuenta su cargo, y criticó que Marín se refiriera a estos hechos y no lo hiciera con otros grandes temas que ella considera que deberían ser de interés para la entidad.

¿Qué dice Salvación Nacional sobre las declaraciones de Marín?

En un comunicado, Salvación Nacional rechazó el pronunciamiento de la defensora y señaló que considera que el debate que hay alrededor del trabajo y ejecución de la JEP debe darse con argumentos y evidencias, “sin que las instituciones del Estado descalifiquen a quienes ejercen legítimamente el control político”.

Señaló que la Defensoría del Pueblo no debería tomar partido en este debate; sobre todo cuestiona que la defensora califique los señalamientos como desinformación y ataques de género, así como pidan rectificaciones a los congresistas. “La defensa de los derechos de las mujeres y de la independencia judicial es fundamental, pero no puede convertirse en un mecanismo para limitar el escrutinio público ni para inhibir las críticas a una institución que, como cualquier otra, debe rendir cuentas ante los colombianos”.

Finalmente, señala que, si bien consideran que no hay un conflicto de interés con el trabajo que tuvo la defensora anteriormente en la JEP, es necesario que se aclare si “se evaluó esta circunstancia y qué medidas se adoptaron para garantizar la objetividad del pronunciamiento”.