UIS tendrá que devolver motel de Bucaramanga que convirtió en residencias universitarias

Bucaramanga

La Universidad Industrial de Santander, UIS deberá devolver antes de lo que tenía previsto, un inmueble de Bucaramanga donde funcionó un motel y que convirtió en residencias para estudiantes de escasos recursos de provincia o de otros departamentos del país.

Julián Ascanio, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes y Consejero de Juventud de Girón, Santander, aseguró que la UIS invirtió $1.600 millones en la adecuación del motel sin que tuviera certeza de poder usarlo durante mucho tiempo.

El estudiante recordó que la UIS recibió el motel en 2024 de la Sociedad de Activos Especiales, SAE; el inmueble había sido objeto de la figura de extinción de dominio luego de un proceso penal por la comisión de delitos de tipo sexual.

“Se firmó un contrato por 5 años teniendo presente que la inversión efectuada por la UIS iba a usar el espacio de forma permanente; cuando se cumpliera ese tiempo iban a extender el comodato, pero por una decisión del Tribunal Superior de Medellín se ordenó a la devolución a su propietario original”, aseguró Ascanio.

Ascanio indica que antes de que la UIS asumiera acometiera el proyecto se hizo una advertencia sobre los riesgos de invertir los $1.600 millones porque el predio estaba en medio de un pleito jurídico.

El asunto fue abordado en el reciente Consejo Superior de la UIS celebrado en Málaga. En el acuerdo 063 se advirtió que “el servicio de residencias universitarias externas se venía prestando en un inmueble ubicado en la calle 39 No. 19-100, entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el cual albergaba a aproximadamente 76 estudiantes”.

También quedó consignado que, en agosto del presente año, la SAE notificó a la Universidad “la terminación del contrato de comodato y solicitó la restitución del bien inmueble, generando una contingencia prioritaria para garantizar el alojamiento, como una estrategia de permanencia académica de los estudiantes beneficiarios, dentro de los cuales se encuentran menores de edad, personas con discapacidad y jóvenes provenientes de regiones de difícil acceso”.

Se agrega “que, ante la terminación del comodato, resulta indispensable que la Universidad adquiera una infraestructura propia que garantice una solución permanente, evite la dispersión del servicio y mitigue el riesgo de deserción estudiantil”.

La UIS plantea la compra de un nuevo inmueble propiedad de la Congregación de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, ubicado en la calle 24 con carrera 22 del barrio Alarcón de Bucaramanga.