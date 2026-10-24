Gobernador de Santander pide impulsar ley para acceder a recursos del Fonpet

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hizo un llamado para que se impulse en el Congreso de la República una modificación legal que permita a los departamentos acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El mandatario señaló que esta alternativa podría ayudar a aliviar las dificultades fiscales de más de 20 departamentos y permitir que parte de esos recursos se destine a proyectos para el bienestar de las comunidades.

El mandatario explicó que las entidades territoriales cuentan con recursos ahorrados en el Fonpet, pero que, según su interpretación de la normativa vigente, no pueden retirarlos si no cumplen las condiciones de cobertura pensional exigidas en los tres sectores. El gobernador sostuvo que la intención original de la ley permitiría acceder a esos recursos cuando se alcance el 100 % de cobertura en uno de ellos.

“Presidente, ayúdenos. Ayúdenos que con una llamada suya se impulsa esa ley, se saca y le soluciona problemas fiscales a 20 departamentos en Colombia”, manifestó el mandatario departamental al insistir en la necesidad de avanzar con la iniciativa.

De acuerdo con Díaz Mateus, la propuesta para modificar el artículo relacionado con el Fonpet ya superó su primer debate en el Congreso. Por eso, pidió respaldo para que continúe el trámite legislativo y se aclaren las condiciones bajo las cuales los departamentos podrían disponer de los recursos excedentes.