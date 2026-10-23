Alcaldía de Floridablanca responde a advertencia por rocas que sobresalen en obra del tercer carril

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, respondió a la denuncia ciudadana sobre la presencia de grandes rocas que sobresalen de la montaña hacia la carretera en el tramo entre MacPollo y la bomba Aranzoque, donde avanzan las obras del tercer carril, en sentido Floridablanca-Bucaramanga.

La advertencia fue recibida por Caracol Radio, luego de que ciudadanos manifestaran su preocupación por las condiciones de algunos puntos del corredor vial, donde las rocas estarían a una altura que podría representar un riesgo para quienes transitan en motocicleta.

Según la denuncia, algunas de estas estructuras sobresalen hacia la calzada y podrían generar situaciones de peligro, especialmente durante las lluvias, cuando aumenta la preocupación por posibles desprendimientos.

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Frente a esta situación, el mandatario aseguró que ya tenía conocimiento de las inquietudes y que el tema fue abordado en reuniones que él mismo presidió con la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

“Desde la Secretaría de Infraestructura nos señalaban que se hizo un estudio desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de geotecnia y no hay ningún riesgo”, afirmó Sánchez.

El alcalde agregó que, de acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Infraestructura durante esas mesas de trabajo, los conductores pueden transitar con tranquilidad por este corredor.

¿Cuándo estará listo el tercer carril de Floridablanca?

El alcalde también se refirió al avance de las obras del tercer carril y reiteró que la meta es entregar el proyecto, a más tardar, durante la segunda semana de noviembre de 2026.

Explicó que todavía se adelantan trabajos en los accesos al puente peatonal y la construcción de un muro de contención.

Sánchez destacó la importancia de esta intervención para la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga, al señalar que por este corredor circulan aproximadamente 45.000 vehículos al día y cerca de 13.000 durante las horas pico.

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El mandatario sostuvo que ya se perciben mejoras en los tiempos de desplazamiento, especialmente entre Piedecuesta y Floridablanca.

También recordó que, aunque se trata de una vía nacional cuya intervención corresponde al Instituto Nacional de Vías, la obra fue ejecutada con recursos del municipio.