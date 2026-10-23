Por primera vez, Cabecera en Bucaramanga tendrá cámaras con reconocimiento facial y de placas

La Comuna 12 de Bucaramanga contará por primera vez con cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares, según anunció el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla. La instalación de estos equipos está prevista para diciembre de 2026 y busca fortalecer las acciones contra la delincuencia, el vandalismo y otros problemas de seguridad.

De acuerdo con el mandatario, los dispositivos permitirán hacer seguimiento a las personas y los vehículos que se movilicen por este sector de la capital santandereana, con especial atención en Cabecera.

Portilla aseguró que el fortalecimiento de la vigilancia tecnológica hace parte de las medidas que impulsa su administración para mejorar la seguridad y recuperar el orden en diferentes zonas de Bucaramanga.

“Para mí, este sector de la ciudad es muy importante y la lucha frontal contra la delincuencia, el desorden, el vandalismo y otros factores es muy importante”, manifestó el alcalde.

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El mandatario también destacó el respaldo a la Policía Metropolitana y el trabajo articulado con los líderes de los Frentes de Seguridad de este sector de la ciudad, quienes cumplen un papel en la identificación y comunicación de situaciones que afectan la tranquilidad de los habitantes.

Con la puesta en funcionamiento de las nuevas cámaras, la administración municipal espera ampliar las capacidades de vigilancia en la Comuna 12, a la que pertenecen barrios como: Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El Jardín, Pan de Azúcar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.