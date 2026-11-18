Habitantes del sector de Guatiguará, en Piedecuesta, Santander, denunciaron presuntas fallas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La DIVA y cuestionaron los resultados de un contrato que supera los $900 millones, destinado a su puesta en funcionamiento.

La comunidad asegura que persisten los malos olores y las afectaciones ambientales que, según sus denuncias, estarían llegando a fuentes hídricas cercanas. La situación genera preocupación entre las familias de sectores como Villadela, Senderos del Valle y otros barrios de la zona noroccidental del municipio.

Óscar Cote, veedor ciudadano de Piedecuesta, explicó que la planta fue construida para atender cerca de 1.200 familias, principalmente de los sectores de Villadela y La DIVA, además de recibir aguas residuales de algunos asentamientos cercanos.

Sin embargo, aseguró que la infraestructura no estaría realizando adecuadamente el tratamiento de las aguas residuales. “Esa planta de tratamiento desde hace tiempo no está funcionando, no está operativa, pero no está tratando las aguas”, afirmó.

Habitantes advierten malos olores y posibles afectaciones a la salud

Andrea Mejía, habitante del sector y gestora de las denuncias ante las autoridades, aseguró que ha recopilado videos y otros registros para evidenciar las condiciones de la planta y las afectaciones que, según ella, enfrenta la comunidad.

“Tengo todos los archivos, entonces soy conocedora de la PTAR La DIVA, que está presentando esas fallas y no está funcionando para brindarles un buen tratamiento a las aguas y están siendo botadas totalmente”, manifestó.

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La residente también cuestionó las respuestas entregadas por la empresa prestadora del servicio durante sesiones del Concejo Municipal y pidió que se revisen las evidencias presentadas por la comunidad.

Mejía advirtió que la problemática no se limita a un solo conjunto residencial, sino que, según indicó, involucra a diferentes sectores de Guatiguará, entre ellos Nueva Colombia, Plan de la Virgen, La Cascada, Alto de Guatiguará y Senderos del Valle.

“Ver esos moscos, esa podredumbre, ese mal olor, esa putrefacción (...) se me hace terrible”, expresó la habitante, quien manifestó su preocupación por la posible proliferación de vectores y enfermedades.

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Adicionalmente, denunció problemas con la calidad del agua que llega a algunas viviendas. “El agua está llegando contaminada y nadie hace nada”, afirmó, al señalar que en ocasiones presenta cambios de color y olores desagradables.

Estas afirmaciones corresponden a su testimonio y requieren verificación por parte de las autoridades sanitarias y la empresa prestadora.

La comunidad pidió la intervención de los organismos de control, entre ellos la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería Municipal, para que se revisen los recursos invertidos, las obras ejecutadas y las condiciones ambientales y sanitarias del sector.

Cuestionan contrato cercano a los $945 millones

Uno de los principales cuestionamientos de la comunidad está relacionado con los recursos destinados a recuperar la operación de la planta. Según Cote, en enero de 2026 se suscribió un contrato por cerca de $840 millones para su puesta en funcionamiento, cuya entrega estaba prevista para octubre.

El veedor indicó que el contrato ya tuvo dos prórrogas y una adición presupuestal cercana a los $100 millones, por lo que el valor total se aproxima a los $945 millones. Además, señaló que, de acuerdo con los informes conocidos, la ejecución alcanzaría el 86 %.

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“Estamos hablando ya de 945 millones, está ejecutado, según los informes, en un 86 %, pero la gente sigue mirando las mismas afectaciones tanto en la quebrada como en los olores”, cuestionó.

Ante las inconformidades, el veedor señaló que, después de un ejercicio de control político, la Piedecuestana de Servicios Públicos se comprometió a realizar una reunión en el lugar el 18 de noviembre para explicar qué trabajos se han ejecutado y cuáles están pendientes.