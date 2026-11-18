Con un plantón frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la Regional Santander, educadoras, madres comunitarias y representantes de familias exigieron respuestas por las interrupciones en la contratación y la prestación de los servicios dirigidos a la primera infancia.

Los manifestantes buscan que la entidad explique qué pasará con los programas, cuándo se reanudará la atención a los niños y qué soluciones se implementarán para garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos, nutricionales y psicosociales.

Luz Helena Salinas, presidenta de control social de un CDI, ubicado en el norte de Bucaramanga, aseguró que la situación afecta a cientos de familias. Según indicó, 833 niños permanecen sin atención y algunos llevan varios días sin poder asistir a sus instituciones.

“Llevamos 18 días sin que nuestros bebés vayan al colegio a estudiar”, manifestó Salinas. Agregó que la protesta tiene tres exigencias principales: garantizar la contratación de las madres comunitarias, restablecer la prestación del servicio para los niños y ampliar los cupos del subsidio social dirigido a estas trabajadoras.

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Por su parte, Angélica Orduz, licenciada en Educación Infantil y auxiliar pedagógica, explicó que las interrupciones contractuales han afectado la continuidad de los programas. Según relató, hubo un primer contrato que terminó el 31 de julio y posteriormente se inició otro, que finalizó en octubre.

“Queremos que nos informen qué va a pasar, si va a continuar, si no lo va a haber, qué va a pasar con los niños y las niñas que están en su casa, que están esperando”, expresó Orduz.

La auxiliar pedagógica advirtió que la falta de continuidad no solo afecta las actividades educativas, sino también los componentes nutricionales y psicológicos que reciben los menores. Además, señaló que varias madres cabeza de familia dependen de estos servicios y han buscado respuestas ante la suspensión de las actividades.

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De acuerdo con la información entregada por las trabajadoras, actualmente 36 profesoras distribuidas en tres zonas se encuentran sin contrato. La operación comprende 18 unidades, cada una con dos profesoras y alrededor de 50 participantes, para un total de 900 personas vinculadas a estos procesos.

Orduz también manifestó su preocupación por el impacto laboral que podría generar la situación y aseguró que más de 1.100 trabajadores de diferentes perfiles, entre ellos madres comunitarias, agentes educativas, auxiliares pedagógicas y personal de servicios generales, podrían verse afectados si no se garantiza la continuidad de los programas.

Durante la jornada, representantes de la comunidad informaron que cuatro delegados participaban en una mesa de trabajo con el ICBF para buscar una solución. Los manifestantes esperan un pronunciamiento de la entidad y respuestas concretas sobre la contratación y el regreso de los niños a los servicios de atención.