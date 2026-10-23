Empleo, salud y vivienda: Cafam cumplió 69 años ofreciendo bienestar a miles de colombianos

Colombia

La reconocida caja de compensación colombiana Cafam cumplió 69 años, en donde, por medio de soluciones en empleo, salud, vivienda, educación, recreación y cultura, ha ofrecido bienestar a más de 710.000 ciudadanos afiliados que se han sumado a sus filas desde 1957.

Y es que una forma de medir la trayectoria institucional de una compañía no solo se da por sus números o metas conseguidas, sino, también, por las oportunidades que contribuye a generar bienestar y su impacto en la vida de las personas.

Es el caso de Cafam.

Las cifras de Cafam a corte de junio de 2026

Todo lo anterior no se queda en palabras, pues las cifras lo respaldan. A corte de junio de este 2026, Cafam registró en sus bases un total de:

42.308 empresas afiliadas,

713.471 afiliados y 550.284 beneficiarios.

Su operación tiene presencia en 24 departamentos y articula distintas líneas de servicio que buscan responder a necesidades sociales, familiares y empresariales.

En 2025, la Caja registró $942.266 millones en aportes

Es, de esta forma, que se da cuenta del trabajo e impacto positivo de una compañía que forma parte del Sistema del Subsidio Familiar colombiano, pues Cafam ha acompañado a cada afiliado en diferentes momentos de sus vidas, desde un empleo, hasta su primera vivienda.

¿Qué dice Cafam?

A propósito de la celebración, Ricardo Andrés Urrutia García, director administrativo de Cafam, afirmó que la caja de compensación, durante esos 69 años, han “construido una historia compartida con millones de personas, familias, empresas y colaboradores”.

“Esa experiencia ha permitido a Cafam crecer, innovar y fortalecer nuestro compromiso con el bienestar. Hoy seguimos trabajando con un mismo propósito: generar oportunidades, llegar más lejos y transformar más vidas. Porque el mayor valor de Cafam está en lo que entrega”, afirmó.

Salud y vivienda: servicios que responden a necesidades esenciales

Según información compartida por Cafam, los servicios de salud y vivienda se encuentran entre los beneficios a los que acceden con mayor frecuencia los afiliados de la caja de compensación. Esta reportó, en materia de salud, por ejemplo, 5.238.473 actividades realizadas a junio de 2026.

Esto es posible, entre otras cosas, por la red de atención sanitaria con la que cuenta Cafam: tres clínicas, 21 centros de salud en Bogotá y 15 en otras zonas del país, además de servicios de atención especializada y unidades odontológicas.

Desde el lado de la vivienda, en ese mismo periodo de tiempo ya mencionado, Cafam asignó 3.584 subsidios, por un valor total de $167.036 millones. De estos, 2.761 correspondieron a la categoría A y 823 a la categoría B. Estos recursos representan una de las herramientas con las que el sistema de compensación familiar contribuye a facilitar el acceso de los hogares a una solución habitacional.

Esto, además, es un fiel ejemplo del concepto con el que la organización decidió celebrar un aniversario más, ‘69 años entregándolo todo’, con el que también busca evolucionar, pues la estrategia institucional contempla iniciativas relacionadas con la transformación digital, la evolución de los canales de atención, la sostenibilidad y nuevos contenidos para acercarse a sus públicos.

Es así, entonces, cómo durante casi siete décadas, la historia de esta Caja de Compensación Familiar se ha construido a partir de la relación entre sus servicios, las empresas que confían en su gestión y las personas que hacen parte de ellos.

Salud y vivienda: servicios que responden a necesidades esenciales. No podemos afirmar que son los servicios más usados