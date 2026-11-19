Va en aumento año tras año el número de personas que debe acudir al sistema de salud por ludopatía, la adicción al juego y las apuestas. Pero la cartera de Salud reconoce que no tiene una guía para que los médicos la diagnostiquen y la traten.

Lo que se encontró

El año pasado, en 2025, 1.664 personas fueron atendidas en Colombia con diagnóstico principal de juego patológico, el nombre médico de la ludopatía. En 2022 fueron 647. Creció más del doble en tres años. Y la cifra de 2025 todavía es preliminar.

Gráfica: Caracol Radio con datos del anexo en Excel de la respuesta del Ministerio de Salud. Ampliar Gráfica: Caracol Radio con datos del anexo en Excel de la respuesta del Ministerio de Salud. Cerrar

El mayor repunte se presenta entre los jóvenes: los atendidos de 18 a 25 años pasaron de 90 en 2022 a 296 en 2025. Ese año también fueron atendidos 93 menores de edad.

Documento obtenido por Caracol Radio. Anexo en Excel de la respuesta del Ministerio de Salud, radicado 2026212304117351 Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Anexo en Excel de la respuesta del Ministerio de Salud, radicado 2026212304117351 Cerrar

Fuente: Ministerio de Salud, anexo en Excel, registros RIPS. Cuadro: Caracol Radio. Ampliar Fuente: Ministerio de Salud, anexo en Excel, registros RIPS. Cuadro: Caracol Radio. Cerrar

Lo que respondió el Ministerio

El Ministerio de Salud dijo que “actualmente no cuenta con una Guía de Práctica Clínica específica para el diagnóstico y tratamiento de la ludopatía”.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del Ministerio de Salud, radicado 2026212304117351, pág. 4. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del Ministerio de Salud, radicado 2026212304117351, pág. 4. Cerrar

El ministerio de Salud como referencia envió la Resolución 2100 de 2025, una política sobre consumo de drogas. Pero la cartera aclara que esa resolución “no constituye una guía clínica especializada para el tratamiento de la ludopatía”. Según la entidad, todas aquellas personas que tengan esta adicción pueden acudir a los servicios de salud mental del sistema de salud.

Lo que no respondió

No hay confirmación del ministerio sobre el dinero dedicado para prevenir y tratar la ludopatía, la respuesta resalta que no es la dependencia encargada de manejar esas cifras. Es desconocido si se tiene un programa encargado de tratar esa adicción; solo mencionó la ley y la política de salud mental y las campañas de juego responsable de Coljuegos. Es importante aclarar que su registro de atenciones no permite saber cuántos intentos de suicidio y suicidios están asociados a deudas o adicción al juego.

¿Qué sigue?

El Ministerio de Salud trasladó a la DIAN y al Ministerio de Hacienda la pregunta sobre cuánto dinero de los juegos de azar se usa para atender esta adicción. Caracol Radio espera la respuesta de esas dos entidades

¿Cómo se enteró Caracol Radio?

Caracol Radio le preguntó al Ministerio de Salud mediante un derecho de petición. La entidad respondió con el radicado 2026212304117351, con un anexo en Excel de las personas atendidas por año y edad (registros RIPS) y los oficios con los que trasladó una pregunta a la DIAN y al Ministerio de Hacienda.