Este jueves, 19 de noviembre, usuarios de Colsubsidio alertaron, nuevamente, sobre una de las situaciones más coyunturales en el sistema de salud colombiano: las demoras a la hora de reclamar medicamentos. Uno de ellos, incluso, mencionó que el trámite se ha vuelto tan complejo que hay que disponer de entre 9 y 10 horas para hacerlo, a su vez que otra complemento diciendo que, aunque se asista temprano, a veces igual no se entregan las fórmulas en su totalidad.

Por esta razón, Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, para pronunciarse al respecto.

Arango, en su primera intervención, subrayó que esta problemática, en efecto, “tiene remedio”.

Y es que, según mencionó, esta problemática no se creó de la nada, sino que fue consecuencia de un represamiento.

“Cuando nosotros empezamos, que fue el 3 de noviembre, nos encontramos una represa muy significativa con la que no contábamos. Sabíamos que teníamos una represa, pero no del tamaño que nos llegó. Eso nos congestionó enormemente. En la primera semana comenzamos nosotros a entregar y entregamos 50.000 medicamentos promedio día. En este momento estamos entregando 60.000 medicamentos promedio día”, dijo.

Aglomeraciones en algunos puntos

Así mismo, reconoció que sí hay aglomeraciones en algunos puntos”, pero que en otros las mismas “ya han disminuido”.

“Hace algún tiempo también me entrevistaron sobre el mismo punto (Centro Comercial Primavera, en la Calle 80) y pedí que me dieran un plazo, y ese plazo que hablé fue de 30 días, o sea que el 30 de noviembre esto tiene que estar ya completamente normalizado. ¿Que tenemos problemas en este momento? Sí, pero estamos trabajando para arreglar esas aglomeraciones".

Y agregó: “Al finalizar el mes, como estaba diciendo, creo que tenemos arreglada y totalmente normalizada la situación. Hemos puesto más gente, estamos abriendo más temprano, inicialmente abríamos a las 8:00 de la mañana, ahora estamos abriendo desde las 6:00 de la mañana en todos los lugares en donde se puede hacer, porque en los centros comerciales tenemos que respetar el horario del centro comercial. Hemos puesto cajas ágiles para entrega de fórmulas con uno o dos medicamentos, también ampliamos el sistema de domicilios que también ya está un poco ocupado, estamos buscando ampliarlo más, de manera que estoy tomando las medidas que realmente considero que se deben tomar presentes”.

Entrega de medicamentos

Por otro lado, Arango se refirió a la entrega de medicamentos, cuando a la hora de reclamarlos no está todos los que el paciente requiere.

“Sí ha habido algunas dificultades en algunos medicamentos, pero no es lo normal, hay excepciones, y es normal que se presente una falta de un medicamento en un momento determinado con una demanda y con una aglomeración de esas. Yo creo que hay que entender todo, entiendo en la incomodidad de la gente, quiero prestarle el mejor servicio, quiero llegar a solucionar el problema, pero que ya esté todo solucionado, no, por eso estoy diciendo que para el 30 de este mes va a estar todo normal. Antes es muy difícil, no lo puedo hacer, no me puedo comprometer a eso”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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