‘Ajuste fiscal en marcha’: Presidente anuncia recorte por 13.8 billones en gasto estatal para 2027

El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció que el ajuste fiscal ya está en marcha con un recorte inicial de $13,8 billones de pesos en el gasto del Estado.

A través de la firma del Decreto 1585 de 2026, el mandatario concretó la primera gran fase de este plan económico, motivado por la reciente aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027, que asciende a $634,95 billones y la necesidad de mitigar un alto déficit fiscal.

El jefe de estado entregó detalles sobre los recortes presupuestales para el 2027

-$3 billones menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y eliminación de compras innecesarias.

-$4 billones menos en el servicio de la deuda, gracias a la mejora en la tasa de cambio.

-$6,8 billones menos en contratación que no alcanzará a ejecutarse o que no responde a las prioridades nacionales.

De La Espriella enfatizó que con el fin de poner en orden las finanzas públicas, el gobierno tomará las medidas para reducir el gasto público y el despilfarro estatal.

“Los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia. ¡El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor!”, resaltó el Presidente.

Presupuesto General de la Nación 2027

El Gobierno de Abelardo De la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634.95 billones, luego de que el Senado y la Cámara aprobaran versiones diferentes del proyecto sin lograr conciliarlas dentro del plazo legal.

Del total, $391,38 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, $155,43 billones al servicio de la deuda pública y $88,14 billones a inversión.

Por sectores, Educación recibirá cerca de $93 billones; Salud y Protección Social, $81,56 billones; Defensa y Policía, $74,90 billones, y Trabajo, $67,42 billones.

Además, Salud tendrá $2 billones adicionales incorporados durante el primer debate.

El presupuesto contempla ingresos por $604,4 billones, a los que se suman $30,5 billones de los establecimientos públicos.