Así avanza Bogotá para reducir el ruido y mejorar la calidad de vida de sus habitantes

Convocados por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y la Secretaría Distrital de Ambiente, se reunieron hoy 28 entidades del orden distrital y nacional, junto a diferentes actores estratégicos de los sectores de salud, movilidad, planeación, seguridad, convivencia, cultura, entre otros. Esto, con el motivo de poder seguir avanzando en la construcción del Plan de Acción de Calidad Acústica de Bogotá, previsto en la Ley 2450 de 2025.

Mejor conocida cómo la Ley contra el Ruido, esta busca poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos al articular medidas de prevención, mitigación, evaluación, seguimiento y control del ruido, pues este “afecta nuestra salud, nuestro descanso y nuestra convivencia”, según lo afirmó Andrea Corzo, directora de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente.

El diagnóstico en Bogotá

La ciudad ya cuenta con un diagnóstico técnico y jurídico que, a Marzo de 2026, permitió identificar 27 zonas acústicamente saturadas en Bogotá. Además, se identificaron las responsabilidades de las entidades frente al ruido, sus impactos en la salud, el ambiente y la convivencia y finalmente, se establecieron las principales necesidades que el Plan de Acción debe atender para empezar a darle solución al problema.

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“El ruido tiene diferentes fuentes y su atención involucra distintas competencias”, estableció la Alcaldía de Bogotá: “la gestión del tráfico, el control de las actividades comerciales e industriales y la atención de situaciones que afectan la convivencia requieren la participación de varias autoridades.”

Así las cosas, el Plan busca poder organizar las responsabilidades de cada entidad para que puedan contribuir desde sus funciones a hacer de Bogotá una ciudad más amigable para todos.

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¿Qué está pendiente?

La Ley contra el Ruido le ordena al Gobierno nacional actualizar la política y la reglamentación técnica sobre la contaminación acústica, pues esta será la responsable de establecer los criterios sobre cómo medir y evaluar el ruido, sobre cómo delimitar y declarar zonas que requieren especial protección o intervención. La actualización de lo anterior está todavía pendiente.

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Una vez hecha, lo dispuesto permitirá completar y ajustar los componentes técnicos del Plan de Acción de Calidad Acústica de Bogotá y mientras tanto, la Alcaldía continúa implementando acciones de prevención y control bajo las normas vigentes. Esta avanza además, en encuentros cómo el que sucedió hoy, en la definición de medidas y responsabilidades distritales para garantizar una calidad acústica que pueda proteger la salud y el descanso de los habitantes de Bogotá.

Se fortalece el control

Mientras termina la actualización, desde la Alcaldía se ha procurado fortalecer el control con más operativos efectivos y medidas de suspensión de las actividades generadoras de ruido.

En cuanto a control, sanciones y prevención:

-La secretaría de Ambiente ha realizado 1.799 operativos a establecimientos de comercio, industria y servicios.

-81 mediciones con su Laboratorio Ambiental y 838 actividades de pedagogía y reconocimiento de zonas.

-Se han abierto 70 procesos por ruido y se han impuesto 79 sanciones.

Sellos ambientales preventivos:

Estos se les otorgan a establecimientos comerciales nocturnos de manera preventiva para poder suspender las actividades generadoras de ruido. Si el establecimiento no corrige el problema, no puede retomar su actividad. Se han aplicado 16 de estas medidas que no se levantan hasta que la Secretaría de Ambiente se asegure que el establecimiento cumple con los límites de ruido permitidos por la normativa y con las demás condiciones exigidas para su operación.

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Con todo, en lo que avanza el Plan de Acción contra el Ruido y se expiden las disposiciones nacionales pendientes, la Alcaldía continúa aplicando las normas vigentes para que proteger la salud y el descanso de sus habitantes sea prioridad en Bogotá.