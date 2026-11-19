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“No es mi firma, diploma es falso”: exdecana en UNAL por título de representante Verónica Estrada

Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de los cuestionamientos que enfrenta la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada por la autenticidad en sus credenciales académicas.

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“Me enteré anoche. Otra colega de la sede Bogotá me envió una copia del diploma y de los certificados de notas de la estudiante. Miro el diploma y digo ‘esa no es mi firma, ese diploma es falso’”, indicó.

Además, mencionó que las notas que presentó la congresista son “muy buenas par aun estudiante de la Universidad Nacional, sospechosamente buenas”.

Señaló que la universidad tiene créditos que difícilmente ella pudo haber cursado en cinco años. “La Universidad tiene una cantidad de materias por nivelación”.

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De esta manera, indicó que desde la Secretaría de la facultad estaban indagando este hecho. Apuntó que no cree que la congresista “siquiera haya estudiado” en la Universidad Nacional.

“¿Ingeniera de minas, de dónde? No creo que sea egresada de la Universidad Nacional de Colombia”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: