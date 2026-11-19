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Este jueves, 19 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Rubén Darío Ochoa, director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), confirmó que la entidad no ha expedido tarjeta profesional a la representante a la Cámara del Pacto Histórico Verónica Estrada Holguín y anunció que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía por la presunta falsedad del documento que circula en redes social.

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La Universidad Nacional, sede Medellín, informó que no existen registros académicos que acrediten a la congresista como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

En ese mismo sentido, COPNIA, el cual es el organismo que entrega las matrículas de ingeniería en el país, publicó una resolución en la que negó la tarjeta profesional a la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada.

Este es el comunicado completo de COPNIA:

Comunicado oficial de COPNIA. Foto: Suministrada Ampliar Comunicado oficial de COPNIA. Foto: Suministrada Cerrar

La verificación con la Universidad Nacional y la resolución de 2025

El director de COPNIA detalló que, al conocerse públicamente la controversia, la entidad revisó sus documentos internos y ratificó que la congresista nunca fue acreditada como ingeniera ante el organismo.

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“Lo primero que hicimos fue corroborar al interior de la entidad todos los datos y tenemos la resolución de denegación desde el año 2025 que se le otorga a esta ciudadana, y le decimos: usted no es ingeniera, no tenemos la verificación”, apuntó.

Asimismo, explicó cuál es el protocolo de COPNIA antes de habilitar, por medio de la tarjeta profesional, a un profesional para ejercer en Colombia.

“Nosotros siempre, para otorgar una matrícula profesional, verificamos con la universidad de donde es egresado y la universidad nos confirma, a través de listados, la existencia real de esos títulos. Aquí la Universidad Nacional nos contesta que esta señora no tiene sus títulos profesionales, razón por la cual no podemos otorgar ninguna matrícula profesional”, sostuvo.

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El carné en redes sociales y la denuncia ante la Fiscalía

Al ser consultado sobre la tarjeta profesional con los logos y la firma del COPNIA que empezó a circular en las redes sociales, y que entre los entrevistadores fue calificada como un montaje hecho en PowerPoint o con inteligencia artificial, el director descartó por su autenticidad.

“Presuntamente eso es, y seguramente eso corresponde, porque nosotros no lo otorgamos, o sea, no es oficial, no es real. El que ella está entregando muy seguramente no es expedido por el Copnia”, afirmó.

Finalmente, Ochoa confirmó que la entidad procederá por la vía legal, tal como lo exigen sus protocolos cada vez que detectan documentos falsos.

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“En este momento estamos realizando esa denuncia ante la Fiscalía para los trámites que a ellos les corresponden. Nosotros, como entidad pública, siempre que corroboramos y encontramos estas falsedades entregamos a la Fiscalía la denuncia correspondiente. En este caso lo vamos a hacer con toda seguridad”, concluyó.

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