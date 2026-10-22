Google y MinTIC ofrecen 15.000 becas gratis para estudiar carreras digitales: programas y requisitos

El Gobierno de Colombia y la empresa Google formaron una alianza con el objetivo de impulsar la transformación digital de la educación en Colombia.

El trabajo en conjunto de expertos en tecnología, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación y el SENA busca reducir la brecha digital y generar oportunidades de empleo para más de siete millones de estudiantes y docentes de todo el territorio, con especial atención en personas en situación vulnerable.

La iniciativa plantea un modelo centrado en el acceso a diferentes tecnologías y capacitación práctica en habilidades de alto impacto que se adapten a las demandas del mercado actual.

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15.000 nuevas becas para jóvenes

El programa Talento ColombIA (iniciativa del gobierno que busca reconocer y apoyar el talento local en las áreas de ciencia, tecnología e innovación) en alianza con Google, anunció 15.000 becas para los certificados en la carrera de Google.

Se trata de programas de educación online que permiten desarrollar habilidades de alta demanda laboral.

Talento ColombIA da el primer paso para convertir la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en formación y empleo, especialmente para los jóvenes que no estudian y no han conseguido trabajo.

La apuesta responde a los resultados registrados sobre las certificaciones tecnológicas en el país. Actualmente, más de 13.500 colombianos se han graduado y cuentan con una certificación.

Según métricas de Google, cerca del 70% de los estudiantes graduados de algún programa reportan un impacto positivo, traducido en aumentos salariales, nuevos trabajos o ascensos, en los primeros seis meses después de culminar sus estudios.

¿Quién entregará las becas?

Las becas serán entregadas por medio de la ONG Colnodo, y serán priorizadas las inscripciones de zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, como lo son Chocó, Buenaventura, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.

Entre los beneficios de las becas se encuentran:

Hasta un año de acceso a la plataforma Coursera para cursar el programa.

Acceso al nuevo Certificado Profesional de IA de Google, el cual contiene ocho módulos de estudio con conceptos básicos de IA, investigación y recopilación de información, entre otros.

Acceso adicional a siete Certificados de Carrera de Google en español en áreas como Soporte de TI, Marketing digital, Ciberseguridad, Análisis de datos, Gestión de proyectos.



Requisitos para aplicar a las becas

Ser mayor de 18 años

Vivir en Colombia y contar con acceso a internet y un computador.

No se requiere experiencia previa ni título universitario. Al completar el programa, los participantes obtendrán una certificación de Google que respalda los conocimientos adquiridos.

Los interesados podrán postularse a través de la página web de Colnodo colnodo.apc.org a partir del 13 de octubre hasta agotar las becas. Desde el 26 de octubre, empezará el proceso de notificación a los aspirantes del estado de su postulación.

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