Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 03:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Fue aprobada la Ley de Sometimiento del Gobierno De la Espriella en primer debate

La discusión llegará ahora a las plenarias del Senado y la Cámara. La apuesta del Gobierno es dejarla lista antes del 5 de noviembre.

Plenaria del Senado. Foto: Colprensa

Plenaria del Senado. Foto: Colprensa

Plenaria del Senado. Foto: Colprensa

David Ortega

Añadir Caracol Radio en Google

En la noche de este miércoles fue aprobada la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella en primer debate. Sin la presencia de la oposición y con la tensión tras la salida del ministro Rodrigo Lara, las comisiones primeras le dieron luz verde al proyecto para que sea debatido en plenarias.

Esta iniciativa termina de desmontar la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y crea marco jurídico para que los grupos armados organizados y bandas criminales se entreguen a la justicia sin negociación política.

Lea también: Sale Rodrigo Lara del MinInterior: Alejandro Ordóñez asumirá el cargo

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado