Fue aprobada la Ley de Sometimiento del Gobierno De la Espriella en primer debate

En la noche de este miércoles fue aprobada la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella en primer debate. Sin la presencia de la oposición y con la tensión tras la salida del ministro Rodrigo Lara, las comisiones primeras le dieron luz verde al proyecto para que sea debatido en plenarias.

Esta iniciativa termina de desmontar la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y crea marco jurídico para que los grupos armados organizados y bandas criminales se entreguen a la justicia sin negociación política.

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