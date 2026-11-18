El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, cuenta con el respaldo necesario para convertirse, a partir del 1 de enero de 2027, en el nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional, en reemplazo de Natalia Gutiérrez.

La ratificación de su designación se presentaría en la próxima reunión del Consejo, prevista para los primeros días de diciembre. Bahamón, quien actualmente lidera Fedecafé, habría reunido el apoyo de 23 gremios para asumir la presidencia de la entidad.

La posible elección ocurre en un momento de alta visibilidad para Bahamón y para el gremio cafetero. Recientemente, el Gobierno y la Federación renovaron por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios, una decisión que beneficia a más de 550.000 familias cafeteras.

Además, bajo su gestión, Bogotá fue elegida como sede del World of Coffee 2027, el encuentro mundial de cafés especiales que coincidirá con el centenario de la Federación Nacional de Cafeteros.

El Consejo Gremial Nacional es una instancia que agrupa a los principales gremios económicos del país y cumple un papel relevante en el diálogo con el Gobierno, la defensa de intereses sectoriales y la construcción de propuestas de política pública.