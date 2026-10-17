Convocatoria de 15.000 becas de Google para colombianos: paso a paso y link para inscribirse

Google ofrece 15.000 becas para colombianos: paso a paso y link para inscribirse en la convocatoria. Getty Images

El Gobierno nacional, en el marco de la estrategia Talento ColombIA, anunció la apertura de una nueva convocatoria a través de la cual los colombianos podrán acceder a 15.000 becas para obtener formación digital y certificados oficiales de Google.

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Según el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, tras el inicio de la convocatoria el pasado 13 de octubre, más de 16.000 personas se han inscrito para acceder a formación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y habilidades digitales en general.

De acuerdo con la organización Colnodo, encargada de administrar la convocatoria, los 15.000 cupos se asignarán entre quienes cumplan los requisitos del programa, por orden de inscripción. Se priorizará a las personas de territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, indicó Restrepo.

Las personas seleccionadas serán notificadas a partir del próximo 26 de octubre de 2026, vía correo electrónico.

Requisitos para participar en la convocatoria de becas de Google

Los siguientes son los requisitos para participar en la convocatoria de becas de Google:

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Ser mayor de 18 años.

Residir en Colombia (también para personas extranjeras viviendo en el país).

Tener capacidad para aprender de manera autónoma, organizando sus tiempos para el cumplimiento de las actividades.

Contar con acceso a computador con conexión a internet.

No es necesario tener formación o experiencia previa.

Presentar alguna barrera económica que impida costear la beca por cuenta propia.

¿Qué cursos y programas ofrece la convocatoria?

Estas son algunas de las certificaciones disponibles en el programa de becas de Google:

Certificado Profesional de IA

Certificado profesional de ciberseguridad

Gestión de proyectos

Análisis de datos

Marketing digital y comercio electrónico

Soporte de tecnologías de la información

Diseño de experiencia de usuario

Becas de Google: paso a paso y enlace para inscribirse

A partir del 13 de octubre están abiertas las inscripciones para el programa de becas Crece con Google. Para postularse, siga estos pasos: