Dos trabajadores de la salud que se encontraban prestando servicios a comunidades rurales del Vaupés habrían sido retenidos por un grupo armado ilegal. La situación fue denunciada por el Ministerio de Salud, que pidió garantías para proteger sus vidas y permitir su regreso seguro.

Habria ocurrido en el sector de San Gabriel de Yapú, en el municipio de Mitú, donde los dos médicos adelantaban actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Hospital Antonio. Se trata de jornadas que buscan llevar servicios de salud directamente a las comunidades, con actividades de educación, prevención y promoción de hábitos saludables.

Según la información preliminar entregada por la Secretaría de Salud del departamento, los trabajadores habrían sido interceptados por integrantes de un presunto grupo armado ilegal mientras cumplían con estas labores humanitarias.

Lo que más preocupa a las autoridades es que no se tiene certeza sobre su paradero ni sobre sus condiciones actuales. El Ministerio de Salud informó que, hasta el 17 de noviembre, no había conseguido establecer comunicación directa con ellos. Aunque recibió información de terceros que señalaba que se encontraban en buenas condiciones, no ha podido verificarlo.

MinSalud pide garantías para los trabajadores

Ante lo ocurrido, el Ministerio hizo un llamado a quienes estarían involucrados en estos hechos para que respeten la vida, la integridad y la libertad de los dos integrantes del personal sanitario, y permitan que regresen sanos y salvos.

También pidió a las autoridades competentes, junto con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), adelantar las gestiones necesarias para establecer qué ocurrió y encontrar una salida que no ponga en mayor riesgo a los trabajadores.

Por ahora, la ubicación y el estado de salud de los dos trabajadores siguen sin confirmarse. El Ministerio expresó su solidaridad con sus familias y compañeros de trabajo y reiteró el llamado para que se respete su labor y se garantice su regreso seguro.