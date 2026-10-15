Qué becas ofrece el Gobierno de Colombia en 2026: Listado, requisitos y proceso para aplicar

El Gobierno de Colombia anunció nuevas oportunidades de formación en inteligencia artificial y habilidades digitales mediante una alianza con Google, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La iniciativa contempla 15.000 becas para Certificados de Carrera de Google, millones de licencias educativas y acceso a programas de capacitación tecnológica.

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La estrategia, denominada Talento ColombIA, busca ampliar las oportunidades de estudio y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral, especialmente entre jóvenes y habitantes de regiones vulnerables.

Estas son las becas disponibles, los requisitos y el proceso para postularse.

Becas de Google 2026: 15.000 cupos para formación virtual

Uno de los principales beneficios anunciados es la entrega de 15.000 becas para los Certificados de Carrera de Google, programas de formación en línea diseñados para desarrollar competencias que demanda el mercado laboral.

Las becas se gestionarán a través de Colnodo y permitirán acceder durante un periodo de hasta un año a la plataforma Coursera para completar el programa formativo.

Además, los beneficiarios tendrán acceso al nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google, compuesto por ocho módulos que abordan conceptos básicos de esta tecnología.

La formación está orientada a personas que desean adquirir conocimientos digitales y fortalecer su perfil profesional, sin necesidad de contar con experiencia previa o un título universitario.

Requisitos para solicitar las becas de Google

Las personas interesadas en acceder a las becas deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Vivir en Colombia.

Contar con acceso a internet.

Disponer de un computador para desarrollar las actividades virtuales.

No se exige experiencia previa ni título universitario para participar en esta convocatoria, según la información anunciada.

La iniciativa priorizará las postulaciones de habitantes de zonas afectadas por el terremoto mencionado en el anuncio, entre ellas Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

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¿Cómo inscribirse a las becas del Gobierno en 2026?

El proceso de postulación se realizará a través de Colnodo, entidad encargada de gestionar la entrega de estos cupos.

Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la organización, consultar la convocatoria de becas de Google y seguir las instrucciones de inscripción.

Según el anuncio, las postulaciones estarán abiertas desde el 13 de octubre de 2026 y hasta agotar los cupos disponibles. La notificación a las personas inscritas comenzará el 26 de octubre.

Por tratarse de una convocatoria con cupos limitados, se recomienda consultar las condiciones vigentes antes de completar el registro.

Otras oportunidades educativas: licencias de Google y formación del SENA

La alianza también contempla hasta siete millones de licencias educativas para instituciones públicas durante los próximos cuatro años. El objetivo es facilitar el acceso a Google Workspace for Education y fortalecer las herramientas digitales de estudiantes, docentes, rectores y personal administrativo.

La implementación será progresiva y comenzará con una primera fase enfocada en Chocó y Buenaventura.

Por otra parte, el SENA facilitará el acceso a Google Career Launchpad, una ruta de capacitación en inteligencia artificial y computación en la nube, con un alcance potencial de un millón de personas.

Los contenidos también abarcarán áreas como analítica de datos y ciberseguridad, competencias que pueden contribuir a mejorar las oportunidades de empleabilidad.

¿Qué certificación reciben los beneficiarios?

Al completar el programa correspondiente, los participantes podrán obtener una certificación de Google que acredita los conocimientos adquiridos. Esta formación busca fortalecer las hojas de vida y facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales.