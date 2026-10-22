Juez no envió a prisión al exgobernador de San Andrés, procesado por presunta extorsión y secuestro

Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro

Justicia

El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, fue judicializado por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la Gobernación de la isla.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

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La investigación ha permitido documentar, hasta el momento, dos víctimas, ambas contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de $3.000 millones.

En uno de los casos, las presiones habrían incluido la retención de una familiar en Cartagena, Bolívar, con el propósito de obligar a la víctima a pagar el dinero exigido.

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Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a Hawkins los delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. El procesado no aceptó los cargos.

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Tras la audiencia, un juez penal mixto de San Andrés le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, no lo envió a prisión y le impuso restricciones para garantizar su comparecencia al proceso.

La Fiscalía apeló esa decisión porque considera que es un peligro para la sociedad y que debe permanecer recluido en una cárcel.

Cabe recordar que, el exgobernador fue acusado recientemente por su presunta participación en el escándalo de corrupción de los recursos de las regalías de Aremca.