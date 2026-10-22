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22 oct 2026 Actualizado 03:23

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Justicia

Juez no envió a prisión al exgobernador de San Andrés, procesado por presunta extorsión y secuestro

Everth Julio Hawkins habría exigido $3.000 millones a dos contratistas de la Gobernación. La Fiscalía apeló la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro

Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro

Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro
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Justicia

El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, fue judicializado por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la Gobernación de la isla.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Lea en contexto: Fiscalía capturó al exgobernador de San Andrés Everth Hawkins por presunta extorsión y secuestro

La investigación ha permitido documentar, hasta el momento, dos víctimas, ambas contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de $3.000 millones.

En uno de los casos, las presiones habrían incluido la retención de una familiar en Cartagena, Bolívar, con el propósito de obligar a la víctima a pagar el dinero exigido.

Lea además: Procuraduría destituyó e inhabilitó por 13 años al exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins

Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a Hawkins los delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Lea también: Everth Hawkins: quién es el exgobernador de San Andrés capturado por presunta extorsión y secuestro

Tras la audiencia, un juez penal mixto de San Andrés le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, no lo envió a prisión y le impuso restricciones para garantizar su comparecencia al proceso.

La Fiscalía apeló esa decisión porque considera que es un peligro para la sociedad y que debe permanecer recluido en una cárcel.

Cabe recordar que, el exgobernador fue acusado recientemente por su presunta participación en el escándalo de corrupción de los recursos de las regalías de Aremca.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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