De Currea-Lugo dice que buscó a Mancuso para entrevistarlo “por iniciativa exclusivamente personal”

El exasesor presidencial de Gustavo Petro, Victor de Currea-Lugo, emitió un comunicado en el que se refiere a su participación en los hechos que rodean al ‘Pacto de Valledupar’. Allí, asegura que buscó por su propia cuenta a Salvatore Mancuso para entrevistarlo, cuando ya había renunciado a su labor como asesor.

De Currea emitió el comunicado luego de que diferentes versiones apuntaran a que, en medio de las reuniones adelantadas en Valledupar con los exjefes paramilitares para reaperturar el proceso de paz de Ralito, el Gobierno Petro habría pedido a los exparamilitares hablar en contra de Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras; solicitud a la que ellos se habrían negado.

Víctor De Currea-Lugo era en ese entonces asesor del expresidente Petro en asuntos de paz y estuvo presente en la reunión; de hecho, es uno de los señalados de intentar convencer a los exjefes de las Autodefensas de decir lo que supieran sobre los políticos mencionados.

El exasesor asegura que su participación durante el proceso se limitó a contribuir al cierre del proceso de paz, sin suscribir acuerdos en nombre del Gobierno.

Asegura que sí se buscó conocer “no solo las acciones militares del fenómeno paramilitar, sino también sus variables políticas y económicas”, pero no menciona que se haya intentado obtener información que apuntara a ciertas personas en específico.

Según cuenta, los antiguos paramilitares no quisieron dar nuevas declaraciones, más allá de los testimonios ya entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Además, recalca que los compromisos y objetivos acordados quedaron suscritos en un documento que se firmó por las partes y se hizo público el 24 de octubre de 2025:

De hecho, este es el mismo documento que los excomandantes de la AUC reconocen como único válido en en su primera declaración pública sobre el fallido ‘Pacto de Valledupar’, conocida en primicia por Caracol Radio.

En esa misma declaración, los exjefes rechazaron “cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”, además de hacer “un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas”.

Sin embargo, no hicieron referencia directa al presidente De la Espriella, al expresidente Uribe, o a Germán Vargas Lleras.

En contexto: “Rechazamos intento de instrumentalizar el proceso”: excomandantes AUC sobre ‘Pacto de Valledupar’

¿Victor de Currea-Lugo buscó a Salvatore Mancuso?

En ese mismo comunicado, Víctor de Currea-Lugo afirma que sí buscó a Salvatore Mancuso, pero lo hizo tiempo después de haber renunciado a su cargo como asesor y “por iniciativa exclusivamente personal”:

“Presenté mi renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026, la cual fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi página web (...) y formularle preguntas sobre Abelardo de la Espriella”, señala en su pronunciamento.

A pesar de que sí buscaba hacer preguntas sobre el actual presidente, De Currea asegura que no ofreció dinero ni ningún tipo de beneficio o favor al excomandante para que mintiera o emitiera acusaciones falsas, y que tampoco recibió instrucciones del Gobierno para buscar dicha entrevista, que finalmente nunca se realizó.

Hizo énfasis en que los acercamientos con Mancuso para la eventual entrevista se hicieron posterior a su renuncia y fuera de sus funciones como asesor y de los compromisos adquiridos tras la reunión en Valledupar.

Además, agrega que presentar sus comunicaciones con el exparamilitar como prueba de una operación gubernamental “supone atribuirles una vinculación institucional que rechazo y que no se desprende, por sí sola, de los mensajes publicados”.