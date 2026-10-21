Los Vargas Lleras y Cambio Radical denunciarán a Petro por presunto soborno en ‘Pacto de Valledupar’

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Enrique Vargas Lleras, el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y codirector de Cambio Radical, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y reveló que la familia y el partido presentarán una acción penal contra el expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir, tras las revelaciones sobre el “Pacto de Valledupar”.

“En las próximas horas, la familia; Clemencia, mi sobrina; José Antonio, mi hermano; y quien les habla, junto con la bancada del Partido Cambio Radical, estaremos presentando ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal contra Petro por dos delitos principales, el de soborno y el de concierto para delinquir”, dijo.

La acción judicial responde al supuesto intento de desacreditar al expresidente Álvaro Uribe, al hoy presidente Abelardo de la Espriella y a su hermano, Germán Vargas Lleras, con testimonios de paramilitares.

Escuche la entrevista completa aquí:

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