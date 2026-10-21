“Rechazamos intento de instrumentalizar el proceso”: excomandantes AUC sobre ‘Pacto de Valledupar’

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció en primicia la primera declaración pública de los excomandantes del paramilitarismo sobre el fallido ‘Pacto de Valledupar’.

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Allí, Caracol Radio expuso con el testimonio inédito de uno de los asistentes, que, según lo informado por Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, el expresidente Gustavo Petro habría dado las instrucciones para exigirle a los exjefes de las Autodefensas que hablaran en contra de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, en medio de la campaña a la presidencia.

En la declaración, los exparamilitares afirmaron que rechazan “cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso y hacemos un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas”, señalaron.

En el documento, no hicieron referencia directa al presidente De la Espriella, al expresidente Uribe, o a Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D).

Imagen de referencia de paramilitares. Foto: Getty Images Ampliar Imagen de referencia de paramilitares. Foto: Getty Images Cerrar

Por otra parte, indicaron que el único documento que reconocen es el firmado el 24 de octubre de 2025, que fue leído al final de las reuniones, en las que de hecho, se habría hecho la propuesta polémica.

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“Solicitamos que se rectifique la información divulgada y se retiren los señalamientos infundados que, con fundamento en ese documento, pretenden atribuirnos compromisos, intereses o propósitos que nunca fueron expresados ni consignados en la declaración oficial”, indicaron.

Los exjefes paramilitares además expresaron su intención y voluntad de avanzar “hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito, con seguridad jurídica, reconocimiento de los compromisos cumplidos y pleno respeto por los derechos de las víctimas”.