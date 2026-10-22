Gobierno anuncia plan educativo para Soacha y Cali: 13 colegios y $887.000 millones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo de entendimiento para avanzar en la estructuración de 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca. La inversión estimada es de $887.000 millones.

Según la ANI, los proyectos buscan ampliar la oferta educativa, fortalecer la cobertura y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar, el acuerdo corresponde a la etapa de estructuración de las obras.

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En Soacha se proyectan seis colegios, con una inversión estimada de $467.000 millones. Las instituciones estarán ubicadas en Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre y Ciudad Verde. La iniciativa beneficiaría directamente a 7.680 estudiantes y tendría un impacto potencial en más de 100.000 personas.

Por su parte, en Cali se contempla la construcción y renovación de siete instituciones educativas, con recursos estimados en $420.000 millones. Los proyectos beneficiarían directamente a 6.700 estudiantes.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, explicó que el acuerdo permitirá coordinar esfuerzos entre las entidades para avanzar en estos proyectos mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

“Este acuerdo marca el inicio de un trabajo articulado para contribuir al cierre de las brechas en la prestación de los servicios educativos. Desde la ANI seguiremos coordinando esfuerzos y haciendo seguimiento a los avances para impulsar la estructuración de estos 13 proyectos mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP)”.

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La firma del acuerdo se da 15 días después del compromiso de la ANI de promover iniciativas para ampliar la infraestructura educativa en estos territorios. El siguiente paso será avanzar en la estructuración de los proyectos.

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