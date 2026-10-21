Hallan muerto a minero atrapado en Cucunubá tras más de 100 horas de labores de rescate

Tras 103 horas de labores de rescate, los organismos de emergencia encontraron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que permanecía atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en Cucunubá, Cundinamarca.

La emergencia se registró el viernes 16 de octubre, luego de que el ingreso de agua inundara las galerías subterráneas e impidiera la salida del minero. Desde entonces, los equipos concentraron sus esfuerzos en bombear el agua acumulada y verificar las condiciones de seguridad para acceder al lugar donde se encontraba el trabajador.

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, la Cruz Roja, los Bomberos Voluntarios de Ubaté y personal de la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S.

Las labores se extendieron durante más de cuatro días debido a las dificultades para acceder al interior de la mina. El caso deja nuevamente sobre la mesa los riesgos de la actividad minera subterránea y la importancia de establecer las circunstancias que provocaron la emergencia.